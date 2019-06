von Michael Jahnke

Markus Eiglsperger, für die Freie Bürgerliste (FBL) in den Öhninger Gemeinderat eingezogen, schildert die Ausgangslage bei der Kommunalwahl so: „Ganz glücklich waren die Wangener Bürger, mit zwei Sitzen und einem Beisitzer im Gemeinderat vertreten, nicht. Auch wenn der noch amtierende Ortsvorsteher Siegfried Schnur unheimlich rührig war und viel für Wangen erreichen konnte, vom Gefühl her waren wir Wangener unterrepräsentiert.“ Hier in Wangen aufgewachsen, seit fünf Jahren im Ortschaftsrat tätig, kann der 46-jährige Eiglsperger die Gemütslage nach eigenem Bekunden einschätzen. Er versteht, was passiert und warum es passiert. Das macht auch seine Sicht- und Herangehensweise an dieses für ihn neue Ehrenamt logisch und nachvollziehbar. Ganz nach dem Motto: Was in Wangen in den letzten Jahren umgesetzt worden ist, muss in ähnlicher Form auch in den anderen Ortsteilen umgesetzt werden.

Aber auch Tourismus ist wichtig

Aber es gibt da auch Unterschiede. In Schienen gab es bis vor dreizehn Jahren erhebliche Probleme mit der Nahversorgung. „Das hat man in Schienen gut gelöst mit dem s‘Lädele, solche Probleme haben wir in Wangen nicht.“ Dort gebe es noch eine funktionierende Nahversorgung. Aber dieses Beispiel zeige auf, dass es in jeder Ortschaft Dinge gebe, die gelöst werden müssen.

So sei es letztlich auch auf Gemeindeebene. „Wenn wir unsere Nahversorgungsläden erhalten wollen, dann brauchen wir auch den Tourismus.“ Da müsse man sich eben über Strandbad, Campingplatz und Gastronomie Gedanken machen – auf Gemeindeebene. Dabei dürfe man aber nicht nur auf Touristen eingehen – die heimische Bevölkerung, die Vereine müssten weit oben auf der Liste dessen stehen, was es zu berücksichtigen gelte. Aber wie immer gehe es letztlich um Geld. Eiglspergers Devise lautet daher: „Man muss sich gut überlegen, für was man den Euro ausgibt.“ Die Kommunalpolitik wird in Zukunft von immer größerer Bedeutung sein, ist sich Eiglsperger bewusst. Nichts gegen Debatten, aber etwas zielführender dürften sie schon sein: „Dann können wir auf Gemeinderatsebene die Anforderungen vielleicht noch effizienter umsetzen.“