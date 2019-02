von Eileen Ehringer

Man kennt die Geschichte: Im Gemeinderat Wangen war das Geld knapp. Der Anekdote nach sahen die Räte nach der Versammlung die Spiegelung des Mondes im See glitzern. So ein Glänzen konnte nur von Gold oder Silber stammen, das im See sein musste. Sie griffen sich die nächstbesten großen Gefäße und ruderten auf den See hinaus. Mit den Güllefässern der Bauern und Schapfen ausgestattet schöpften sie so viel vom leuchtenden Seewasser wie nur möglich ab. Alle Probleme schienen gelöst zu sein. Am nächsten Morgen wollten sie das Edelmetall mit dem Mehlsieb abschöpfen – erhielten aber kein Gold, sondern nur Wasser mit einem ganz speziellen Beigeschmack.

Masken und Fässer sind historisch

So schildert Patrick Willig, Präsident der Mondfänger Wangen, den Ursprung der Narrenzunft. Die Mondfängerzunft gibt es bereits seit 1961, die ersten Masken wurden 1964 von Handwerkern aus Wangen geschnitzt. Handwerkszeug wie die Güllefässer sind historisch. Sie müssen gut in Schuss gehalten werden. „Wir haben sogar Wartelisten für die Maskenträger“ sagt Patrick Willig, „denn mehr als 32 Holzmasken haben wir einfach nicht“.

Wer dennoch bei den Mondfängern mitmachen möchte, ist aber auch bei den Sieblern willkommen. Diese sind eine Familiengruppe. Für neue Familien in der Gemeinde gibt es sogar das Angebot einer Sieblerausgabe. Dort können sie ein Siebler-Häs und Siebmaske abholen und die Kleinen dürfen in einer Kindergundel beim Umzug mitfahren. In diesem Jahr feiern die Siebler auch ihr 50-jähriges Jubiläum. Seit 1969 sind sie Teil der Zunft.