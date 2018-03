Öhningen Musikverein sucht neue Wege in der Jugendarbeit

Früher erfolgreiche Konzepte zur Gewinnung von Nachwuchs müssen nicht mehr funktionieren. Es braucht zeitgemäße Ideen, um die Zukunft des Vereins zu sichern.

Auch wenn in der Hauptversammlung des Musikvereins Öhningen keine Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung standen, war diese Versammlung wichtig, weil die Frage nach der Gestaltung der Zukunft im Raum stand. Zwar hat der Musikverein keine finanziellen Sorgen, auch die Mitgliederzahlen werfen keine grundsätzlichen Fragen auf, doch über die Zukunft muss nachgedacht werden.

"Jeder Musikverein ist ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben einer Gemeinde", sagt Gemeinderat Horst Bilger (FBL). In der Gemeinde Öhningen gibt es gleich drei Musik-, zwei Gesangsvereine und drei Kirchenchöre. Das ist kein Luxus, es ist Ausdruck kultureller Vielfalt, dennoch kämpfen sie alle um ihre Zukunft. Alle Vereine und Chöre setzen auf die Jugend, auch der MV Öhningen. "Zu meiner Aufgabe als Verantwortlicher für die Jugendarbeit bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde", schildert Leo Mayer, der seit einem Jahr dafür verantwortlich ist. Ihm ist bewusst, dass es ein zeitgemäßes Konzept geben muss. "Wenn Jugendliche vor der Wahl stehen, ob sie sich im Fußball- oder im Musikverein engagieren, fällt die Entscheidung oft nicht zugunsten des Musikvereins aus."

Es dreht sich aber auch um die Selbstdarstellung, um die Präsenz des Vereines in der Gemeinde. Nach Mayers Worten gebe es da ziemlichen Nachholbedarf. "Die Aufgabe ist nicht leicht. Viele Vereinsmitglieder reden da mit", stellt Mayer interne Diskussionen dar. Nicht immer, so scheint es, zeigen Erfolgskonzepte vergangener Jahrzehnte auch heute noch Wirkung. Doch den notwendigen Wandel auch wirklich zu vollziehen fällt schwer. "Keiner kann vorhersagen, dass ein neues Konzept auch erfolgreich ist", sind Mayers Bedenken. So entsteht in der Hauptversammlung fast der Eindruck, dass jeder weiß, es muss sich etwas verändern, sich aber keiner traut, dies auch zum Ausdruck zu bringen. An finanziellen Mitteln wird es vermutlich nicht liegen. Wie Bürgermeister Andreas Schmid darstellt, sind die Haushaltsmittel für einen neuen Probenraum eingestellt.