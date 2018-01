Öhningen Musikkränzchen des MV Öhningen bietet sowohl musikalischen Anspruch als auch Unterhaltung

Das Jahreskonzert des Musikvereins Öhningen ist seit der Gründung des Vereins im Jahr 1802 ein fester Bestandteil im Kalender. 215 Konzerte, die der Verein bescheiden Musikkränzchen nennt, sind ein deutliches Zeichen dieser Traditionsveranstaltung.

Die Erwartungshaltung ist hoch und für Dirigentin Petra Steidle jedes Jahr eine besondere Herausforderung, musikalischen Anspruch und Unterhaltungswert unter einen Hut zu bringen. Mit dem diesjährigen Programm "Rein ins Vergnügen" war dies wohl mehr als nur gelungen.

Rhytmisches Klatschen und Mitsingen im Publikum waren Ausdruck dafür, dass diese Vergnügungsreise bei den Konzertbesuchern ankam. Conferencier Jürgen Salomon stimmte das Publikum wie ein Zirkusdirektor auf die unterschiedlichen Stationen dieser Reise mit humorvollen und informativen Ansagen ein. Da durfte der Einzug der Gladiatoren als Auftaktstück natürlich nicht fehlen. Man blieb noch etwas im Zirkus. Zu dem Evergreen "Oh mein Papa" gab Trompeter Bert Steidle ein Solo als Musikclown, das immer wieder Gelächter hervorrief. Von der Attraktion eines Riesenrades auf einem Rummelplatz in Paris entführte das Orchester das Publikum nur ein paar Meter weiter zu Orpheus in die Unterwelt des bekannten Moulin Rouge.

Beim bekannten Cancan aus der komischen Oper von Jaques Offenbach sah man ein mit den Armen winkendes Publikum. Die Stimmung stieg von Takt zu Takt. Über Las Vegas, einem Stierkampf in Spanien landete man dann in Hamburg, wo die Beatles auf der Reeperbahn ihre Weltkarriere starteten. Ein Medley von Hits der vier Pilzköpfe, dass förmlich zum Mitsingen aufforderte. Wie die Fahrt in einer Achterbahn sein kann, führten die Musiker dann in einer eindrucksvollen und amüsanten Choreographie zum Stück Roller Coaster von Otto M. Schwarz vor, bevor es dann in den Dschungel ging und mit dem Song von Phil Collins "Two worlds" die Welt von Tarzan besucht wurde.

Ein insgesamt gelungenes Konzert, fand Hermann Dosch, musikalisches Urgestein des MV Öhningen. Seit sechzig Jahren war er immer dabei. Mit dem jetzigen Musikkränzchen beendete der Posaunist seine aktive Tätigkeit im Verein. Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, sagte über die Bedeutung und Leistung von Hermann Dosch: "In meiner Amtszeit als Präsident ist diese Auszeichnung und Ehrung erst die zweite für sechzig Jahre aktives Musizieren." In seiner ihm eigenen Art gab sich Hermann Dosch etwas zurückhaltender. "Ich wünsche mir, dass noch andere Mitglieder des Musikvereins die sechzig Jahre als aktives Mitglied erreichen. Mir hat das Musizieren immer Freude bereitet und es hat mich letztlich auch jung und aktiv gehalten." Die Aussage, dass Musik jung halten kann, ließ sich gut nachvollziehen. Bei der Zugabe, einem Mix aus Liedern der Neuen Deutschen Welle, gab Hermann noch einmal alles.

Der im Jahr 1802 gegründete Musikverein Öhningen zählt zu den am längsten existierenden Musikvereinen im Blasmusikverband Hegau-Bodensee und ist älter als der Verband selber. Zwölf Veranstaltungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm des Musikvereins, vom Seniorennachmittag am 29. Januar über Dämmerschoppen und Scheunenfest bis hin zu Lieder unterm Christbaum am 24. Dezember.