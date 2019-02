von Michael Jahnke

Fastnacht ist insbesondere im Badischen auch immer etwas mit einem historischem Hintergrund verbunden. Eine nicht ganz so historisch belegte Geschichte erzählt, dass die Öhninger ihre Klostermauer für den Besuch des Bischofs säubern mussten. Da sich die Freude auf diese Arbeit bei den Bürgern ziemlich in Grenzen hielt, sollte ein Esel diese Arbeit erledigen.

Die Legende vom Esel

Kurzerhand zogen die Öhninger Bürger das auserwählte Tier mit einem Strick auf die Mauer, was dazu führte, dass diesem schon bevor er mit seiner Arbeit beginnen konnte, die Zunge aus dem Maul hing. Seitdem, so will es die Geschichte, sagt man den Öhningern nach, seien sie mit diesem manchmal etwas eigenwilligen pferdeähnlichem Tier vergleichbar.

Diesen historischen Hintergrund griffen vor 50 Jahren Öhninger Narren als farbenfrohe Ergänzung zur Straßenfastnacht auf und wollten eine eigene Gruppe auf die Beine stellen. Nun feiern die Eselszungen ihr 50-jähriges Bestehen. Und eine ausstellung im Öhninger Rathaus zeigt die Geschichte der Fasnachtsgruppe.

Gründung als Geheimoperation

Ganz so einfach war es mit der Gründung damals nicht. René Zimmermann, der damalige Vorsitzende der Piraten vom Untersee schildert: „Die Piraten waren damals schon eine besonders eigene Fastnachtszunft. Veränderungen oder Ergänzungen standen wir sehr skeptisch gegenüber.“ Elfriede Köhler, Gründungsmitglied der Eselszungen, schildert: „Das war damals fast wie eine Geheimoperation. Niemand sollte vorher davon wissen.“

Und dann begann im Verborgenen die Arbeit. Das Häs der Eselszungen besteht aus 2758 Einzelteilen, den Eselszungen nachgebildete Blätz. Alle Blätz werden heute wie damals aus sechs verschiedenen Filzstoffrollen hergestellt, per Hand auf den Rollen aufgezeichnet und dann einzeln mit einer Schere ausgeschnitten.

Blutige Schwielen an den Händen

Elfriede Köhler erinnert sich: „Das war auch körperlich anstrengend. Wir hatten alle blutige Schwielen an den Händen.“ Die mussten aber irgendwie verborgen werden. Niemand sollte wissen, dass hier ein neuer Beitrag zur Straßenfastnacht entstehen sollte.

Heute ist das alles Vergangenheit und beinahe vergessen. René Zimmermann stellt heraus, dass die Gruppe der Eselszungen in Öhningen zur Fastnacht einfach dazugehören. Die Häs der Mitglieder haben so etwas wie einen Traditionscharakter und deshalb steckt viel Arbeit dahinter.

Kerstin Grahammer-Hirschenauer, die sich für die Ausstellung der Fastnachtsgruppe im Öhninger Rathaus mit ihren Mitstreitern engagiert, schildert: „Manche Lieferungen von Filzrollen hatten eine mindere Qualität. Ein Auftritt im Regen und das Häs war verfärbt. Da kommt dann viel Arbeit auf uns zu.“

Immer wieder müssen dann die Häs komplett erneuert werden. Aber in einer Art Gruppenarbeit falle diese Arbeit nicht nur leichter, sondern mache auch Spaß. „Dennoch sitzen wir dann mit mehreren Leuten zusammen und arbeiten an unseren Häs. Die Stunden, die dabei vergehen, kann man gar nicht rechnen. Das ist halt Fastnacht“, sagt Kerstin Grahammer-Hirschenauer.