Öhningen Jahresrückblick: Was Öhningen jubeln ließ und was es schockte

Jahresrückblick: Was Öhningen jubeln ließ und was es schockte

Ein 25 Jahre lang ersehnter Radweg und ein launiges Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr entzückten die Gemeinde im vergangenen Jahr. Doch gab es auch ein Super-Gewitter, das hunderte Scheiben bersten ließ.

Öhningen – Das Jahr 2017 kann in Öhningen als zukunftsweisend betrachtet werden. Ausführlich debattierte Planungen wurden auf den Weg gebracht und auch kulturell oder freizeitmäßig war 2017 ein interessantes und abwechslungsreiches Jahr für die Gemeinde. Lang geplant und wieder verschoben, neu geplant und weiter verhandelt: Beim langersehnten Radweg zwischen Öhningen und Wangen konnte nun nach mehr als 25 Jahren endlich der Spatenstich erfolgen. Der Baubeginn Anfang November führt momentan zu Beeinträchtigungen an der entlang des Untersees verlaufenden Landstraße L 192, da die Straße in Teilabschnitten von rund 350 Metern Länge jeweils halbseitig während der Bauarbeiten gesperrt werden muss. Bis Mitte Mai soll der erste Bauabschnitt bis zur Kirche in Kattenhorn fertig sein. Im Herbst 2018 soll dann mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden, sechs Monate später ist das Hickhack um diese Sicherheitsmaßnahme wohl endgültig Geschichte. Dann soll der gesamte Radweg errichtet sein.

Nicht ganz so lang werden Planer und Bauunternehmen brauchen, um ein weiteres und ebenso bedeutsames Projekt weiter schrittweise umzusetzen. Das Augustiner-Chorherrenstift in Öhningen hat auch in den letzten zwölf Monaten immer wieder zu lebhaften Diskussionen im Gemeinderat geführt. Nachdem die statische Sicherung des Gebäudekörpers abgeschlossen worden war, drehte es sich bei den Debatten nun um den nutzungsgerechten Ausbau für die Infrastruktur des Gebäudes. Wo können Versorgungsleitungen verlegt oder wo kann ein Fahrstuhl eingebaut werden? Wie können Anforderungen an den Brandschutz so umgesetzt werden, dass die Historie des ehrwürdigen Gebäudes weitestgehend erhalten werden kann? Jedes Gemeinderatsmitglied hatte da so seine eigenen Ideen und Vorschläge.

Um solche Detailplanung ging es bei den neuen Baugebieten Alter Garten in Öhningen und Mühlewiese in Schienen nicht. Diese beiden Baugebiete wurden inzwischen erschlossen, die Nachfrage für Baugrundstücke ist groß und inzwischen herrscht hier eine rege Bautätigkeit. Mit der Ausweisung von Baugrundstücken will die Gemeinde junge Familien an Öhningen binden und so für die Zukunft der Gemeinde einen Beitrag leisten.

Apropos jung: Ganz frisch aus der Taufe gehoben wurden die Höri-Musiktage. Mit dieser dreitägigen Veranstaltung traf die Initiatorin Hilde von Massow voll ins Schwarze. Das Publikum war vom abwechslungsreichen Programmangebot mehr als nur angesprochen. Rund 1250 Personen besuchten diese Veranstaltung. Ein Erfolg, der die Initiatorin selber überraschte. Bürgermeister Andreas Schmid sah in diesem Erfolg ein Verlangen der Festivalbesucher, dass man auch im Jahr 2018 ein Musikerlebnis auf vergleichbarem Niveau auf die Beine stellt.

Auf die Beine gestellt wurde auch, und das nun schon zum dritten Mal, das Zeltlager der Kreisfeuerwehrjugend. Über 750 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis trotzen dem nassen Wetter, das die Wiese in ein Schlammfeld verwandelt hatte. Spiel, Spaß und Spannung waren trotz dieser widrigen Umstände garantiert.

Das Wetter hatte für die Einwohner Öhningens noch eine seltene Kapriole parat. In der Nacht vom 2. auf den 3. August zog ein Sturm durch einzelne Straßen Öhningens, der es in sich hatte. Über 450 Scheiben gingen dabei zu Bruch, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. Es soll sich dabei um eine sogenannte Superzelle gehandelt haben, die stärkste Gewitterzelle, die es gibt.

Öhningen in Zahlen

In der Gemeinde steht für rund 3600 Einwohner ein Haushalt mit einem Volumen von 14,7 Millionen Euro zur Verfügung, pro Kopf 4083 Euro. Darin enthalten ist ein Investitionsvolumen von 2,6 Millionen Euro, also 722 Euro pro Einwohner. In 2017 hat Öhningen 300 000 Euro in das Augustiner Chorherrenstift investiert. Die Hälfte davon wird vom Bund und vom Land übernommen. (mij)