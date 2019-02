von Jennifer Moog

Das Verschwinden von immer mehr Gastronomiebetrieben im Dorf, der Höhenflug des Ortsvorstehers Wolfgang Menzer, nachdem er mit dem Musikverein in New York war und jetzt weltberühmt ist, und eine drohende Invasion von Spargelwindrädern auf dem Schienerberg: Das waren nur einige der Themen beim Bunten Abend des Narrenvereins Holzbirregüggel in Schienen. In Schienen sollen gleich fünf neue Häuser für mindestens zehn neue Einwohner entstehen: "Das verdoppelt ja die Einwohnerzahl Schienens", meint Desiree Moser in der Bütt entsetzt. Bald solle Schienen zur Nummer-eins-City ausgebaut und der Schienerberg in Mount Schienero umbenannt werden, glaubt Moser.

Auch im Bürgerbüro in Öhningen ging es heiß her: Erika Wieland, die eigentlich nur ihren Traktor anmelden wollte, findet das Bürgerbüro verwaist vor. Kurzerhand nimmt sie Gespräche mit dem Landrat und dem Ortsvorsteher in Wangen an, die sie beide nicht nur duzt, sondern ihnen auch erzählt, wie sie ihren Job zu machen haben. Die hinzukommende Mitarbeiterin (Desiree Moser) ist mit den Nerven am Ende, als sie Wieland das Telefon einfach nicht entreißen kann.

Wäre das nicht schon genug, kommt auch noch Brigitte Menzer, die First Lady von Schienen (Martin Moser) ins Bürgerbüro und bedarf dringend einer Reparatur ihrer Schreibmaschine. Der hinzugeholte Azubi, kann leider keine Abhilfe schaffen, er scheitert schon daran den An-Knopf zu finden und fragt die Ortsvorsteher-Gattin, ob denn ein Schreibprogramm installiert sei.

Ohne Ton, aber mit viel Mimik verbrachten die unterschiedlichsten Charaktere im Sketch "Kino" einen gemeinsamen Abend. Larissa Schwarz kam mit dicker Hornbrille und karierter Latzhose in ihrer Rolle des Nerds, der die neben ihm sitzende Diva (Annika Bohner) mit überzeugender Mimik anschmachtete, beim Publikum besonders gut an. Ach, war die Freude groß, als ein durch die anderen Kinobesucher auseinander gerissenes Pärchen über die anderen Kinobesucher hinweg Zärtlichkeiten austauschte. Was harmlos begann, endete in einer Massenflucht.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten beanspruchte das Tuntenduo Harald und Haralt (Julian Dietrich und Martin Konz) die Lachmuskeln. Die selbsternannten Garanten für Stimmung und Rambazamba begeisterten mit derben Sprüchen und Flachwitzen. Dabei blieb es nicht immer über der Gürtellinie. So wie bei einem Boxkampf. Im Kampf der Generationen vermöbelten sich Joe Büche und Martin Konz. Büche gewann trotz körperlicher Unterlegenheit mit einem Tritt in die Kronjuwelen und feierte seinen Sieg mit dem Titel "Jingle Bells", obwohl er mit dem Lied "Weil ich ein Mädchen bin" fast aufgegeben hatte.

Mädchen waren auch die Holzer. In unter fluoreszierendem Licht leuchtenden Tütüs und weißen Strumpfhosen sowie Glitzer im Gesicht schlossen sie den Abend mit einer Interpretation des Balletts Schwanensee ab.