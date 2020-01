von Maxi Stach

Musik, Tanz, Tratsch und eine ganze Menge Spaß. Dafür sind die Narrenspiegel der Höri-Zünfte bekannt. Nun ist es soweit: Der Gesellschaft wird der Spiegel vorgehalten und die Höhepunkte des vergangene Jahrs werden diskutiert. Auch auf der Höri machen sich alle für die Bunten Abende bereit.

Radolfzell Die Gardisten proben wieder: Der Vorverkauf für den Narrenspiegel der Narrizella läuft Das könnte Sie auch interessieren

Den Anfang machen die Mooser Rettiche

Die Mooser Rettiche läuten ihren Bunten Abend am Samstag, 1. Februar um 19.30 Uhr im Bürgerhaus ein. Die Saalöffnung ist um 18.30 Uhr und der Beginn des abends wird von den Rauhenberger Musikanten unterstützt.

Auf in den Joppenpalast

„Uff Stude und Holz sind d´Joppe stolz! Jopp, Jopp, Jopp!“ So beginnt auch bei den Bankholzer Joppen ihr großer Narrenspiegel am Samstag, 22. Februar um 19.30 Uhr im Joppenpalast.

Wangen und seine närrischen Sportler

Das diesjährige Fastnachtsmotto bei den Mondfänger vom Untersee lautet: „Sportler vu Wange“. Genau so läuft auch der Narrenspiegel am Samstag, 15. Februar um 20 Uhr in der Wanghalle ab. Die Saalöffnung ist ab 19 Uhr. Wer nicht weiß, wie er zur Veranstaltung kommen soll kann bis 19.30 Uhr vom kostenlosen Abholservice gebrauch machen. Die Voranmeldungen laufen unter der Telefonnummer (01 72) 5 88 15 28.

Alle zwei Jahre in Hemmenhofen

Aus dem Spitznamen „Käfer“ der den Hemmenhofer von den Gemeinden der Höri gegeben worden ist, entstand der heutige Name der Narrenzunft Käfertal. Nur alle zwei Jahre gibt es einen Narrenspiegel bei den Käfertalern, dieser findet am Samstag, 8. Februar um 20 Uhr in Gaienhofen statt.

Lustiges im alten Rathaus von Iznang

Auch in Iznang geht es dieses Jahr wieder lustig zu im alten Rathaus. Dabei darf auch eine Ordensverleihung nicht fehlen. Der Bunte Abend der Bützigräbler beginnt am Samstag, 22. Februar um 19.30 Uhr. Karten können vorab schon am Dienstag, 4. Februar um 19 Uhr im Bützistüble gekauft werden.

Die Kühe beim Heufressen

Eines Tages besuchten die Gemeinderäte einen Bauern, der schlecht auf sie zu sprechen war, gerade beim Füttern seiner Tiere. Dabei hört ein besonders hellhöriger Gemeinderat, was der Bauer zu seinen Kühen sagte. Dieser meinte dann zu seinen Kollegen: „Honders g´hört, ihr Herre´der Bur do mont also, mir alle seied Heufresser“. Genau das hatte der pfiffige Bauer erreichen wollen. Seitdem werden die Horner „ Heufresser“ genannt. Der Narrenspiegel der Heufresserzunft findet am Freitag, 21. Februar um 20.11 Uhr in der Höri-Halle in Gaienhofen statt. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt keinen Kartenvorverkauf, aber eine Reservierung ist möglich.

Öhinger Piraten schwingen ihre Säbel

Bei den beiden Zünften Holzbirregüggel Schienen und die Piraten vom Untersee wird jedes Jahr gewechselt, das heißt die diesjährigen Bunten Abende veranstalten die Piraten vom Untersee. Bei denen gibt es gleich drei Termine: am Samstag, 1. Februar, am Freitag, 7. Februar und am Samstag, 8. Februar jeweils um 20 Uhr im Öhninger Hexenkeller. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 18. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr im Hexenkeller statt.