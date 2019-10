Der Landkreis Konstanz saniert im Bereich zwischen dem Ziegelhof und dem Oberen Salenhof die Fahrbahn der Kreisstraße 6156 zwischen Wangen und Schienen. Laut einer Mitteilung muss die Kreisstraße ab Mittwoch, 9. Oktober, bis einschließlich Freitag, 11. Oktober, wegen Fräs- und Asphaltbauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden.

Die Umleitungsstrecke sei über Öhningen (Landesstraße 192 und L 193) ausgeschildert. Bei schlechter Witterung könne sich die Fertigstellung verzögern.

Weitere Bauarbeiten und Sperrungen in Moos

Der Landkreis Konstanz saniert die Fahrbahn der L 192 zwischen Iz­nang und Moos. Aufgrund der Fräs- und Asphaltbauarbeiten wird die Landesstraße ab Montag, 14. Oktober, bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist über Weiler und Bankholzen aus­geschildert.

Innerhalb der Ortsdurchfahrt wird im Bereich der Umleitungsstrecke beidseitiges Parkverbot beschildert. Zudem wird an der Kreuzung K 6162/K 6160 in Weiler und an der Kreuzung K 6160/L 193 in Bankholzen die Vorfahrtsregelung geändert.

Der Radverkehr aus Richtung Iznang wird vor Moos in Richtung Strandbad geleitet. Aus Richtung Radolfzell wird der Radverkehr über das Industriegebiet Moos geleitet. Die Zufahrt für Kraft­fahrzeuge zum Sportareal in Moos und zur Gaststätte Mooswald ist während der Baumaßnahme möglich.