Die meterhohen Rauchsäulen sind aktuell weit über die Höri hinaus sichtbar: Eine Halle des Rösleackerhofs in Schienen steht in Flammen. Nach Angaben von Gesamtfeuerwehr Anton Osterwald von der Freiwilligen Feuerwehr Öhningen steht das Gebäude derzeit im Vollbrand. Er teilte auf Nachfrage des SÜDKURIER mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die Löscharbeiten werden seinen Angaben nach indes noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden“, so Anton Osterwald weiter.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Öhningen sind auch die Abteilungen aus Schienen und Wangen sowie die Feuerwehr aus dem benachbarten Stein am Rhein im Einsatz. Wie das Polizeipräsidium Kostanz mitteilt, seien auch Beamte der Polizei sowie Helfer des Technischen Hilfswerkes aus Radolfzell vor Ort.

Viel zu tun für die Feuerwehr auf der Höri: Es sind Einsatzkräfte der Freuwilligen Feuerwehr in Öhningen, die Abteilungen Wangen und Schienen sowie die Feuerwehr aus Stein am Rhein im Einsatz. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Zu der Brandursache kann Gesamtfeuerwehrkommandant Anton Osterwald zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.