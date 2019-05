Meterhoch ragten die schwarzen Rauchsäulen in den Himmel über der Höri: Am Dienstag ist es gegen 14 Uhr zu einem Feuer auf dem Rösleackerhof in Schienen gekommen.

Wie der Gesamtfeuerwehrkommandant Anton Osterwald von der Freiwilligen Feuerwehr Öhningen auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilte, wurde eine große Maschinenhalle auf dem landwirtschaftlichen Hofgut Opfer der Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude im Vollbrand. Flammen wüteten im inneren der Halle. „Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein Ausbruch des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden“, sagte Anton Osterwald.

Video: Jarausch, Gerald

Durch die entstandene Hitze platzte die Fassade der Lagerhalle auf. Im Inneren loderte die blanken Flammen. Die Feuerwehr rückten mit schwerem Gerät gegen den Vollbrand vor. Mindestens eine Drehleiter befand sich im Einsatz.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. | Bild: Jarausch, Gerald

Wie die Polizei in einer Presseinformation am späten Nachmittag mitteilte, war das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Der Brand brach nach Angaben der Polizei vermutlich an einer der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Halle aus.

Viel zu tun für die Feuerwehr auf der Höri: Es sind Einsatzkräfte der Freuwilligen Feuerwehr in Öhningen, die Abteilungen Wangen und Schienen sowie die Feuerwehr aus Stein am Rhein im Einsatz. | Bild: Jarausch, Gerald

Zum jetzigen Stand gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass es beim Brand keine Verletzte gegeben hat. Laut Polizei waren in der Lagerhalle mehrere landwirtschaftlichen Maschinen untergebracht. Diese konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Dennoch beziffert die Polizei den entstandenen Schaden auf mehr als 300.000 Euro.

Neben den Feuerwehrleuten aus Öhningen waren auch die Abteilungen aus Schienen und Wangen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem benachbarten Stein am Rhein an den Löscharbeiten beteiligt.

Auch die Polizei und das Technische Hilfswerk aus Radolfzell waren mit Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt 60 Helfer waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell und routiniert unter Kontrolle und verhinderten mit ihrem Eingreifen Schlimmeres.