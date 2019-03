von SK

Der Musikverein Öhningen hat eine neu formierte Vorstandsmannschaft. Der bisherige Vorsitzende Norbert Sterk reichte bei der Generalversammlung den Staffelstab an einen Nachfolger weiter: an Marco Plaul. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Verein musste sieben Nachfolger finden

Im Öhninger Adler kamen die Mitglieder zur Versammlung zusammen. Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet worden war, ging es an Neuwahlen. Es war bereits im Vorhinein klar, dass sich einiges rund um die Vorstandschaft verändern würde. Von den bis dahin neun Vorstandsmitgliedern hatten sieben bereits im Vorfeld angekündigt, nicht weiter in der Vorstandschaft tätig sein zu wollen. Sieben Nachfolger zu finden, war für den Musikverein nicht leicht. So wurde entschieden, die Zahl der Vorstandsmitglieder von neun auf fünf zu verkleinern und ein paar Posten außerhalb der Vorstandschaft zu vergeben, wie der Verein weiter berichtet.

Geheime Abstimmung

Anna Faisst, zuvor Aktivbeisitzerin, ließ sich als 2. Vorsitzende zur Wahl stellen und Bettina Engelhardt, zuvor Schriftführerin, als Aktivbeisitzerin. Zusätzlich zur Wahl stellten sich Marco Plaul als Vorsitzender, Vanessa Massler als Kassiererin sowie Tim Müller als Schriftführer. Die anwesenden Mitglieder stimmten auf Wunsch geheim ab und nach kurzer Auszählung wurden die zur Wahl stehenden Mitglieder mit großer Zustimmung in ihr jeweiliges Amt gewählt.

Marco Plaul führt durch den Abend

Zusätzlich zu diesen Posten wird Beate Brügel ihr Amt als Passivvertreterin ab sofort außerhalb des Vorstandsteams ausüben. Anschließend führte der neu gewählte Vorsitzende Marco Plaul durch den Rest des Abends und ehrte die ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstandes sowie verdiente Mitglieder. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Norbert Sterk als Vorsitzender, Frank Hess als 2. Vorsitzender, Armin Sieber als Kassier, Diana Sterk als Pressewartin, Leo Meyer als Jugendleiter sowie Melissa Kaiser als Dirigentin der Untersee-Geischter. Der neue Vorsitzende bedankte sich bei ihnen für die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit für den Musikverein.