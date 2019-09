von Michael Jahnke

Der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Höri wurde neu gewählt. Die Wahl ist immer im selben Jahr, in dem auch die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg stattfinden. Wie der Geschäftsführer des GVV Höri, Sven Leibing, bereits auf den jüngsten Gemeinderatssitzungen der drei Höri-Gemeinden Moos, Öhningen und Gaienhofen erläuterte, wechselt der Vorsitz alle fünf Jahre.

Nachdem der frühere Mooser Bürgermeister, Peter Kessler, seine Ämter niedergelegt hatte, sei nun Andreas Schmid, Bürgermeister in Öhningen, turnusgemäß zum Vorsitzenden zu wählen, so Leibing. Jeder der drei Gemeinderäte entsendet für die Wahl zwei Verbandsvertreter sowie den eigenen Bürgermeister. Alle haben den festen Auftrag, in diesem Fall Andreas Schmid zum Verbandsvorsitzenden zu wählen.

Auch der Stellvertreter von Andreas Schmid stand laut Leibing nach der regelmäßigen, festgelegten Abfolge bereits fest: Uwe Eisch, Bürgermeister von Gaienhofen. Er wurde zum Vertreter von Andreas Schmid gewählt.