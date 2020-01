von Michael Jahnke

Wenn sich 15 Narrenzünfte treffen, um ein nicht ganz unumstrittenes Jubiläum zu feiern, dann ist klar, dass es schon beim Zunftmeistertreffen nicht ganz ohne Frotzeleien zugehen kann. Bürgermeister Andreas Schmid warf dem Oberpiraten Frank „Fuzzy“ Graf mangelnde mathematische Kenntnisse vor. Nicht 111, sondern 112 Jahre seien nun zu feiern. Landvogt Manfred Knopf musste bei diesem G-15-Treffen öffentlich zugestehen, er sei falsch informiert gewesen.

Närrische Finanzierungsideen

Die 111 Jahre sei die prognostizierte Umbauzeit für das Augustiner Chorherren-Stift. Das warf die Frage nach der Finanzierbarkeit dieses Groß-Projektes auf. Patrick Willig von den Mondfängern fand eine Lösung. Der Bürgermeister müsse es nur so machen, wie es die Mondfänger schon vor geraumer Zeit versucht haben. Schmid solle nur bei Vollmond versuchen, das silbern glänzende Wasser des Untersees abzuschöpfen.

Willig schränkt aber auch ein: „Das muss der Bürgermeister auf den Weg bringen, ich kann ja schließlich nicht alles selber machen.“ Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Schmid nun, dass er überlegt, die Sitzungstermine des Gemeinderates nach dem Mondkalender auszurichten. Dies habe auch noch den Effekt, dass man bei Vollmond erhebliche Energie einsparen würde, wenn der Bürgersaal nicht mehr beleuchtet werden müsse.

Bruno Schnur, stellvertretender Bürgermeister von Öhningen, geht noch einen Schritt weiter: „Aus Sonnenlicht Strom zu produzieren, ist kein Können. Wir sollten versuchen, Strom aus Dunkelheit zu produzieren.“ Dies hätte gerade in der Winterzeit ein erhebliches Potenzial. Rudolf Hasenfratz, Präsident der Käfertaler aus Hemmenhofen sieht das eher skeptisch. Hemmenhofen sei schließlich das Zentrum der Intelligenz auf der Höri. Ob diese Überlegungen zielführend sein könnten, bezweifelte Hasenfratz.

Holzbirregüggel werden 60

Martin Moser von den Holzbirregüggel aus Schienen hat sowieso eine andere Sichtweise: „Man kann es betrachten wie man will, Fasnacht auf der Höri ist in Schienen einfach am höchsten.“ Die Holzbirregüggel feiern in diesem Jahr, und das ist unstrittig, ihr 60-jähriges Bestehen. Von diesen höchst politischen Stellungnahmen ließen sich die Bürger nicht abhalten. Fast 1000 Narren säumten die Straßen, um den Nachtumzug zu begleiten. Ein gelungener Auftakt zur diesjährigen Fasnacht.