von Michael Jahnke

Die Zeiten ändern sich auch auf der Höri. Das führt unter anderem zur Aufgabe von zwei traditionsreichen Organisationen. Die katholische Frauengemeinschaft in Wangen gab es seit mehr als 100 Jahren. Nun muss sie aufgelöst werden. Das gleiche Schicksal ereilt auch den Gesangsverein Eintracht Wangen.

Was ist da los auf der Höri? Elisabeth Denz, sowohl Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft als auch Vorstand des Gesangsvereins, schildert sehr genau eine außergewöhnliche Situation: "In Zeiten von Internet-Suchmaschinen sind unsere Angebote nicht mehr gefragt." Als Beispiel führt sie einen Vortrag über gesunde Baby-Ernährung an, der eigentlich auf großes Interesse hätte stoßen können. Das Vortragsangebot habe aber nur zwei Interessentinnen gefunden.

Menschen würden sich heute anders informieren. Die Zeiten haben sich geändert. Heute sende man lieber Emojis anstatt Emotionen anderen Menschen real zu zeigen. Wir scrollen im Internet anstatt zu denken – das ist die Botschaft von Elisabeth Denz. Eine Entwicklung, die die gesamte Gesellschaft betrifft und auch vor der Halbinsel Höri keinen Halt macht. "Wenn unsere Mitglieder immer älter werden, jüngere Menschen sich nicht mehr einbringen wollen oder können, dann wird es kulturell schwierig werden und das Zusammenleben erheblich verändern", sagt die 73-jährige Elisabeth Denz.

Mehr als jeder vierte Einwohner auf der Höri ist inzwischen älter als 60 Jahre. Um nicht zu vereinsamen sei man also auf die Kommunikation mit jüngeren Menschen angewiesen. Sich mit direkten Nachbarn oder anderen Dorfbewohnern auszutauschen, sich zu unterhalten, diese Kommunikation habe sich gewaltig verändert. Sie finde heute nicht mehr in dem Maße statt, dass ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft, wie man es bisher als normal empfunden hat, weiter fortgeführt werden könne. Denz bedaure diese Entwicklung sehr und habe große Sorgen um künftige Generationen. "Wir vereinsamen miteinander", kritisiert sie.