von Michael Jahnke

Momentan bestehen in der Gemeinde Öhningen keine Überlegungen, Feuerwehren zusammenzulegen. Personell sei man gut ausgestattet, auch die Einsatzbereitschaft tagsüber sei gegeben, schilderte Gesamtkommandant Anton Osterwald im Vorfelde der Gemeinderatssitzung in Öhningen. Bürgermeister Andreas Schmid ging bei der Einleitung zum Thema Feuerwehrbedarfsplan davon aus, dass auch für die nächsten Jahre die Personalsituation auskömmlich sei. „Die Kinderfeuerwehr in Wangen hat sogar eine Warteliste“, zeigte Schmid als Beleg dafür auf, dass man sich intensiv schon von Kindesbeinen an für ausreichend Personal bei den Wehren bemühe.

Investitionen für die nächsten Jahre

Eine wichtige Grundlage, der Feuerwehrbedarfsplan ist mehr als ein Katalog von Wünschen. Er soll eine Richtung für die nächsten Jahre aufzeigen. Als Grundlage dient eine aktuelle Bestandserhebung für die Wehren in Öhningen, Schienen und Wangen. In dieser Bestandserhebung sind sowohl die technische Ausrüstung, das Feuerwehrgebäude selbst und die Einsatzfähigkeit am Tage und in der Nacht erfasst. Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Neuerungen und sich ändernde Anforderungen an die Arbeit der Feuerwehrmänner werden hier aufgezeigt.

Umkleiden zu klein

Daraus lässt sich dann der Handlungsbedarf ableiten. So bemängelt Kreisbrandmeister Carsten Sorg bei den Feuerwehrgebäuden in Öhningen und Schienen, dass die Umkleideflächen zu klein sind, keine Trennung nach Geschlechtern und keine Schwarz-Weiß-Trennung (siehe Infokasten) vorweisen. Auch bei der technischen Ausrüstung macht dieser Bedarfsplan zukünftige Investitionen deutlich. Das älteste noch im Einsatz befindliche Fahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1988, also rund 31 Jahre alt. Wie Gesamtkommandant Anton Osterwald dem Gemeinderat auf der Sitzung schilderte, könne man von einer durchschnittlichen Fahrleistung von rund 1000 Kilometern pro Jahr für ein solches Fahrzeug kalkulieren.

Nachrüstung macht keinen Sinn

Stefan Singer (Netzwerk) fragte deshalb nach, ob es nicht sinnvoll sei und letztlich auch Geld sparen könne, dieses Fahrzeug angesichts der geringen Laufleistung auf andere Weise an neue Anforderungen anzupassen. Kreisbrandmeister Carsten Sorg riet von einer solchen Investition ab. „Wenn der Fahrzeughersteller nur für dreißig Jahre die Belieferung mit Ersatzteilen garantiert, kann es passieren, dass Sie zwar moderne Einsatztechnik auf dem Fahrzeug installiert haben, aber einen Motor- oder Getriebeschaden nicht mehr reparieren können“, begründete Sorg seinen Vorschlag für die Beschaffung von Neufahrzeugen, zu dem auch zwei weitere Fahrzeuge gehören, die bis 2022 ausgemustert werden sollten. Mit allem Drum und Dran ergeben sich Gesamtinvestitionen von mehr als einer Million Euro. Nichts Außergewöhnliches.

Wärmebildkameras erforderlich

Die Gemeinde Öhningen investierte auch in den letzten Jahren durchschnittlich rund 200 000 Euro jährlich für die Ausrüstung der drei Wehren. Carsten Sorg umriss den Ablauf dieser Ausgaben: „Wir müssen dabei berücksichtigen, dass die Ausschreibungen zum Teil europaweit stattfinden“, führte der Kreisbrandmeister aus. Hinzu käme eine Lieferzeit von rund drei Jahren für ein Ersatzfahrzeug, man müsse also längerfristig planen. Neben Ersatzbeschaffungen sprach sich Sorg auch für die Beschaffung von in Öhningen noch nicht vorhandener Ausrüstung aus. „Wärmebildkameras gehören heute auf jedes wasserführende Fahrzeug der Feuerwehr.“ Man müsse sich nur die Einsatzsituation bewusst machen. Wenn eine Einsatzkraft in ein Gebäude geht, Rauch die Sichtweite erheblich einschränkt, die räumlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind, dauere es länger eine hilflose Person aufzufinden und zu bergen. Dort könne der Einsatz einer Wärmebildkamera die Rettung erheblich beschleunigen, es gehe manchmal um Sekunden.