von Michael Jahnke

Was der Gemeinderat in seinen vorherigen Sitzungen auf den Weg geschickt hatte, sind schon erhebliche Investitionen. Jetzt geht das Ganze in die zweite Runde. Allein für das geplante Nahwärmenetz, so schätzen es die Planer ein, wird man für den ersten Bauabschnitt über 500.000 Euro investieren müssen. Ziel ist es, dass mit diesem ersten Bauabschnitt im Frühjahr begonnen wird und soweit hergestellt sein soll, dass Mitte September eine Inbetriebnahme erfolgen kann. Jetzt müssen die öffentlichen Ausschreibungen verfasst werden, da man aufgrund von längeren Lieferzeiten mit Verzögerungen rechnen müsse.

Chorherrenstift bekommt einen Aufzug

Ein weiterer großer Haushaltsposten steht beim Augustiner Chorherrenstift an. Allein die Gipserarbeiten, die momentan auf rund 305.000 Euro geschätzt werden, sind öffentlich auszuschreiben. Die Verwaltung empfahl Mitgliedern des Gemeinderates, auch dieses Gewerk vorsorglich zur Ausschreibung freizugeben. Ebenfalls hatten die Ratsmitglieder darüber zu beschließen, dass die Ausschreibung für einen Aufzug mit aktuell veranschlagten Kosten von rund 85.000 Euro zuzüglich der Kosten für die Innenverkleidung, die dem Bauwerk angepasst werden soll, vorsorglich auszuschreiben.

Schulgebäude soll ertüchtigt werden

Im Rahmen des Nahwärmenetzes soll auch das Schulgebäude ertüchtigt werden. Das macht Sinn, denn die technischen Einrichtungen für das Blockheizkraftwerk (BHKW) könnten so nach den Pfingstferien installiert werden. Die notwendigen Vorarbeiten im Gebäudeinneren der Schule sollen, so die Planung der Verwaltung, ab den Osterferien stattfinden. Als Vorarbeiten werden Mauerdurchbrüche und Öffnungen angesehen, die, bis auf den Rückbau der bisherigen Heizung und der Öltanks mit 30.000 Euro veranschlagt werden. In diesem Zusammenhang hatte der Schulrektor Jörg Denning auf das Problem von hohen Temperaturen im glasverkleideten Mittelbau hingewiesen.

Verglasung und Beschattung

Im Sommer, so sieht es die Verwaltung, herrschen hier Temperaturen von bis zu 40 Grad, die sowohl die Flure als auch die Klassenzimmer betreffen. Nach Ansicht der Ratsmitglieder dürfte eine Beschattungsmöglichkeit im Bereich der nach Süden ausgerichteten Verglasung, sowie der Glasdachflächen im Dach des Foyers eine markante Verbesserung bringen. Die Verwaltung geht von Kosten aus, die sich zwischen 28.000 und 32.000 Euro bewegen aus, im Haushaltsplan sind 30.000 Euro für diese Maßnahme eingeplant.

Öhningen Statikprobleme bei Bauarbeiten führen zu Rissen im Augustiner Chorherrenstift

Alle Investitionen zusammengerechnet ergeben eine Summe von mehr als 950.000 Euro. Für die Gemeinde Öhningen viel Geld. Aufgrund des neuen kommunalen Haushaltsrechts werden diese Ausgaben die finanziellen Spielräume der Finanzkasse auch nachhaltig beeinflussen. Darüber sind sich auch die Ratsmitglieder bewusst. Der einzig jetzt schon feststehende Kostenfaktor ist ein Betrag von rund 17.800 Euro für einen Raupenmanipulator, der für die Feuerwehrabteilung Schienens angeschafft werden soll. Dieser Raupenmanipulator soll eine Tragkraftspitze aufnehmen und erleichtert den Einsatzkräften den Transport an schwer zugänglichen Wasserentnahmestellen.