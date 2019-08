Obwohl sie noch recht jung ist, sind ihre Vorschläge positiv aufgenommen worden, berichtet sie laut einer Presseinformation des Veranstalters der Höri Musiktage. Und obwohl die Aufgabe für sie recht neu war, habe sie ihre Ideen und Vorschläge in dem Komitee platzieren können. „Mein Bestreben war, möglichst viele Facetten unseres diesjährigen Festivalmottos, dem Zeitalter der Aufklärung, zu beleuchten“, berichtet die junge Geigerin.

Zeitalter der Aufklärung ist Thema des Festivals

So habe sie beispielsweise den Vorschlag gebracht, das Flötenkonzert von Friedrich dem Großen aufzuführen und einen Vortrag von Arata Takeda zu den Widersprüchen aufklärerischen Denkens anzubieten. Beide Themen würden sich gut ergänzen. Und so steht es nun auch im Festivalprogramm. Das Flötenkonzert gibt es am Sonntag, 11. August, um 11 Uhr in der Stiftskirche.

Der Vortrag des Literatur- und Kulturwissenschaftlers Arata Takeda findet am Freitag, 9. August, um 17 Uhr im Bürgersaal des Öhninger Rathauses statt. Auch sei sie sehr gespannt auf das große Konzert am 10. August, in dem zeitgenössische und Musik vergangener Zeiten ineinander verschränken werde. Inhaltlich hinge alles miteinander zusammen und habe ebenfalls einen direkten oder indirekten Bezug zum Zeitalter der Aufklärung.

Junge Ideen werden bei den Höri Musiktagen gehört und umgesetzt

Überhaupt sei die 23-Jährige begeistert, wie viel Platz die Jugend bei dem Klassik-Festival bekomme. Neben einigen bewährten Strukturen gebe es noch sehr viel Spielraum für neue Impulse und Kreativität. Das Öhninger Chorherrenstift sei laut Milena Wilke eine wunderbare Umgebung für so ein Festival, die Atmosphäre sehr familiär. „Das ist eine wichtige Grundlage für gemeinsames Musizieren und kreativen sowie interkulturellen Austausch“, sagt die gebürtige Freiburgerin.

Der Kontakt zu anderen Künstlern aus ganz Europa mache auch den Reiz aus, bei den Höri Musiktagen als Musikerin dabei zu sein. Sie möchte Musik als kultur- und mentalitätsübergreifenden Kitt zwischen Menschen einsetzen.

Die Zukunft gilt es jetzt zu gestalten

Die Zukunft der klassischen Konzertbetriebe sei auch etwas, was die Geigerin sehr beschäftige, wie sie sagt. Bei den Höri Musiktagen würde man bereits einige Ansätze ausprobieren, wie zum Beispiel die Kinderkonzerte, die fester Bestandteil des Programms wären. „Ich hoffe sehr, dass wir langfristig maßgeblich zum Prozess des zeitgemäßen und generationenübergreifenden Vorstellens klassischer Musik beitragen können“, sagt Milena Wilke.

Auch mit dem übrigen Programm versuche man, junge Menschen anzusprechen und verschiedene Genres zu kombinieren. Das Hauptproblem für die Welt der klassischen Musik und viele andere Kulturbereiche liege laut der jungen Geigerin darin, dass die jüngeren Generationen übersättigt von den unendlichen Unterhaltungsmöglichkeiten sei.

Die schnelle und ortsunabhängige Verfügbarkeit komme vor allem bei Jüngeren gut an. Doch auch hier entstehe eine Gegenbewegung. Immer mehr Menschen würden sich auch nach mehr Langsamkeit, Tiefgründigkeit, Intensität und „Echtheit“ sehnen. Hier hätten die Höri Musiktage die Chance, dieses Bedürfnis zu stillen.