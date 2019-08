von Natalie Reiser

Lateinamerikanische Klänge am Bodensee. Die Südamerikanerin Lily Dahab nahm ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise mit, quer durch Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay und Spanien. Etwa 300 Besucher der Höri-Musiktage lauschten den gefühlvollen Liedern auf der Wiese vor der Strandhalle Wangen in der untergehenden Sonne.

Ein Abend perfekt für dieses Konzert

Die Blätter der Pappeln am Ufer rauschten beständig leise zur Musik, während der Himmel im Verlauf des Abends langsam die Farben wechselte und den von Hügeln umgebenen Ort langsam ins Dunkle tauchte. Ein idealer Ort für Sommerträume, begleitet von einer außergewöhnlichen Stimme. Kristallklar, energisch, weich und anrührend lässt Lily Dahab die Welt des Tangos, argentinische Folkore, moderne brasilianische Arrangements, Jazz und Bossa Nova erklingen.

Ein herrlicher Ort für ein Musik-Open Air. Die Besucher des Konzerts von Lily Dahab genossen die ruhige Atmosphäre direkt am See vor der Strandhalle Wangen. | Bild: Natalie Reiser

Sich nicht auf einen Musikstil festzulegen ist das Credo der argentinischen Sängerin aus Buenos Aires mit türkischen und syrischen Wurzeln. „Ich liebe die verschiedenen Stile“, erzählt sie auf Englisch, teilweise versucht sie sich auch auf Deutsch, lacht sympathisch, wenn die deutschen Wörter noch nicht so schnell aus dem Mund fließen wie die spanischen. In ihren eigenen Kompositionen sehnt sie sich nach einer Gesellschaft ohne nationale und religiöse Grenzen.

Künstlerin hat Eindrucke aus vielen Ländern gesammelt

Mit dem zweiten Lied, der eigenen Komposition „Huellas“, nimmt sie ihr Publikum gefangen. „Huellas“ bedeutet Spuren, so heißt auch ihr zweites Album. Spuren hat Lily Dahab nicht nur in Südamerika gesammelt. Sie lebte in Spanien, in Madrid und Barcelona.

Lily Dahab (Mitte) entführte ihr Publikum an den Höri Musiktagen mit ihren Liedern nach Lateinamerika. Bene Apperdannier am Klavier, Camillo Villa an der Bassgitarre, Topo Gioia am Schlagzeug. | Bild: Natalie Reiser

Die Liebe führte sie schließlich nach Berlin, wo sie mit ihrem Partner und Pianisten Bene Aperdannier lebt. Kontrastreich zu der temperamentvollen Sängerin erzählt er ruhig abseits der Bühne von den gemeinsamen Stücken, unterhält sich mit einem Ehepaar aus Karlsruhe, das der Band bis an den Bodensee gefolgt ist und den Konzertbesuch zu einem Kurzurlaub ausweitet.

Die Liebe ist auf der Bühne spürbar und hörbar

Besonders bei gefühlvollen Stücken, wenn in den Liedern immer wieder „corazon“, das Herz, erklingt, beugt Lily Dahab sich über den Flügel, die Beiden blicken sich in die Augen und Aperdanniers Finger gleiten mühelos über die Tasten. Seit zehn Jahren begleiten die Musiker sie, erzählt Dahab während des Konzerts.

Wiederholt unterstreicht sie, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit ist. Tatsächlich wirkt das Zusammenspiel sehr präzise und überzeugend. Bemerkenswert vor allem in Tangostücken wie „Zurück in den Süden“, in denen rasante, energiegeladene Passagen von Pausen unterbrochen werden und in melancholische Melodien übergehen.

Gesang mit einer außergewöhnlichen Intensität

Für die jazzigen Soli erhalten Jo Gehlmann an der Gitarre, der kolumbianische Bassgitarrist Camillo Villa und der argentinische Schlagzeuger Topo Gioia viel Applaus. Außergewöhnlich ist auch Dahabs Interpretation des viel gesungenen Klassikers „Besame mucho“. Sie singt das Lied mit großer Intensität, die Silben und Vokale langgezogen. Neben der Vielfalt, die sie als Sängerin auf die Bühne bringt, beeindruckt das vielleicht am meisten: Dahab scheint in jedes ihrer Lieder einzutauchen.

