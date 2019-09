von Michael Jahnke

Die Anspannung beim Organisationsteam und den ausrichtenden Vereinen des Dorffestes war groß. Die Vorhersagen diverser Wetterdienste verhießen nichts Gutes. „Erst wenn wir rund die Hälfte unseres Spießbratens verkauft haben, sind unsere Kosten gedeckt“, erklärte Walter Ernst vom Ski-Club Öhningen. Der Spießbraten-Stand ist seit Jahren ein starker Anziehungspunkt auf dem Öhninger Dorffest und kann daher als eine Art Gradmesser herangezogen werden.

Normalerweise gibt es in der Oberdorfstraße vor dem Stand des Ski-Clubs kein Durchkommen. Doch der Abverkauf der ersten Partie dauerte ungewöhnlich lange. Angelika Massler-Honsel von der Gemeinschaft Öhninger Vereine (GÖV) blickte abwechselnd zum wolkenverhangenen Himmel über der Höri und auf die Wetter-App ihres Handys.

Noch ist es ungewöhnlich leer auf dem Kirchplatz. Auch die Besucher warten ab, wie sich das Wetter entwickeln wird. Ihre Geduld wird belohnt.

Was wäre, wenn...

Wie könnte man die Modenschau auf der Hauptbühne vor dem Rathaus bei Regen durchführen? Auch für den Aussteller von Origami-Kunst aus Allensbach könnte es schwierig werden, seine Papierobjekte zu präsentieren. Und ob ein Kasperltheater bei Regen überhaupt Sinn machen würde?

„An so einem Dorffest hängt eine ganze Menge an Unsicherheitsfaktoren“, stellte Bürgermeister Andreas Schmid fest. Da müsse man notfalls auch improvisieren. So wie die Sparkasse zum Beispiel. Der Geldautomat, der beim Dorffest oft benutzt wird, war ausgefallen und ein Techniker war so schnell nicht verfügbar. Deshalb hatte man in Singen schnell reagiert und dafür gesorgt, dass die Kasse personell auch am Sonntag besetzt war und die Kunden an ihr Geld kommen konnten. Nur was wäre, wenn wetterbedingt die Besucherzahlen zurückblieben?

Angelika Massler-Honsels Befürchtungen gingen noch weiter. „Die gebuchten Musikbands müssen wir auch bezahlen, wenn es regnet und nur wenige Besucher sich unter den Schirmen oder Zelten versammeln.“ Banges Hoffen bei allen Vereinen und Ausstellern, das belohnt werden sollte.

Eine Modenschau zieht die Besucher beim Dorffest an.

Der Himmel lichtet sich

Ganz allmählich wurden die Wolken weniger und die Besucher mehr. Nachmittags waren alle Befürchtungen verflogen. Am Gänseliesele-Brunnen versammelte sich eine Fan-Gemeinschaft von Jazz und Blues und hörte der Gruppe OneTime zu. Auf der Hauptbühne gaben die Shadoogies aus Überlingen Gas und sorgten für die eine oder andere Tanzeinlage.

Walter Ernst vom Ski-Club war überrascht: „Damit haben wir nicht mehr gerechnet. Wir hätten sogar noch mehr Spießbraten verkaufen können.“ Das wolle man sich für das nächste Jahr überlegen. Auch beim Schwarzwald-Verein war man äußerst zufrieden: eine tolle Atmosphäre, die Sitzplätze waren immer wieder belegt, ab 15 Uhr war die Schwarzwälder Kirschtorte ausverkauft, mehr als 25 Torten sind über den Tisch gegangen.

Auch vor den Ständen der anderen Öhninger Vereine war der Andrang groß. Innerhalb weniger Stunden hatte sich die Situation völlig verändert.

Angelika Massler-Honsel: „Trotz aller Bedenken zu Beginn, das Dorffest war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung. Betreiber und Besucher sind gutgelaunt. Doch nach dem Dorffest ist auch vor dem nächsten Dorffest. Da fangen wir von der Gemeinschaft Öhninger Vereine jetzt schon an, über das Rahmenprogramm des kommenden Jahres nachzudenken.“ Stets eine Mischung aus Altbewärtem und Neuem auf die Beine zu stellen, sei eine anspruchsvolle, sich lohnende Aufgabe.