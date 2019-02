von Michael Jahnke

Ein Thema sorgte bei einer Gemeinderatssitzung für Aufregung und eine leidenschaftlich geführte Diskussion, das nicht auf der Tagesordnung stand und nur unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" den Räten zur Kenntnis gebracht wurde. Es ging um die Rotkastanie an der Kreuzung Wangener Straße/Schlossstrasse im Öhninger Ortsteil Wangen.

50 Jahre sollte der Baum noch leben

Während der Planung des Radweges an der Landesstraße 192 war diese Rotkastanie bereits ein wichtiger Punkt. Ein vom Regierungspräsidium Freiburg beauftragter Baumgutachter hatte im Jahr 2017 festgestellt, diese einzeln stehende rotblühende Kastanie habe noch eine Lebensdauer von rund 50 Jahren. Deshalb wurde der Radweg in diesem Kreuzungsbereich umgeplant. In der Nähe des Wurzelwerkes sollten deshalb Wasser- und luftdurchlässige Wabensteine verlegt werden. Der Kreuzungsbereich sollte etwas großzügiger ausfallen, um diesem Baum den Lebensbereich nicht einzuschränken.

Zweites Gutachten: Fünf Jahre

Bei einem Besichtigungstermin für die jetzt anstehenden Baumaßnahmen, so schilderte Bürgermeister Andreas Schmid, habe er am 31. Januar erfahren, dass diese Kastanie nun doch gefällt werden soll. Derselbe Baumgutachter, der im Jahr 2017 eine Lebensdauer von weiteren 50 Jahren attestiert hatte, hat nach dem Sturm anfang August nur drei Wochen später den Baum nochmals begutachtet und seine Einschätzung zur Lebensdauer der Kastanie revidieren müssen. Der Baum könne nach dem Sturmschaden nur noch höchstens fünf Jahre überleben, so die neue Einschätzung. Es wäre nach Einschätzung des Regierungspräsidiums Freiburg sinnvoll, die Kastanie an der Kreuzung jetzt zu fällen und eine Ersatzbepflanzung durch eine Winterlinde vorzunehmen.

Gemeinde wird spät informiert

Bürgermeister Andreas Schmid erläuterte die Situation den Ratsmitgliedern: "Ich habe davon erst Ende Januar erfahren. Bis zu diesem Tag bin ich, wie wir alle, davon ausgegangen, dieses Naturdenkmal soll, zumal es ortsprägend ist, erhalten bleiben." Gemeinderat Horst Bilger wollte es kaum glauben: "Es kann doch nicht sein, dass innerhalb eines Jahres gutachterliche Feststellungen derart auseinandergehen." Für ihn habe das Ganze ein G'schmäckle, zumal nach seinem Kenntnisstand der Kreuzungsbereich größer ausgebaut werden soll, als der jetzt vorhandene. Bilgers Gedanken gehen in die Richtung, dass das Thema schon vor mehr als einem halben Jahr bei der Planung des Radweges neu durchdacht wurde. Das wäre eine Erklärung, weshalb die Gemeindeverwaltung von dem Baumgutachten vom 23. August letzten Jahres erst so spät Kenntnis erhielt. Horst Bilger stellte aber auch die Frage, ob nach dem Sturmereignis im August 2017 ein richtiger Schnitt an der beschädigten Krone stattgefunden habe. "Die Arbeiten haben damals in enger Abstimmung mit Naturschutzbehörde stattgefunden", sagte Schmid. Mehr hätte man im August 2017 nicht tun können.

Winterlinde lebt länger

Wolfgang Menzer hielt es unter den jetzigen Umständen durchaus für sinnvoll, die Kastanie zu entfernen, wünschte sich aber eine Ersatzbepflanzung ebenfalls wieder mit einer Rotkastanie. Die Ausbreitung von Insekten, wie der Rosskastanienminiermotte hielt Menzer für unwahrscheinlich, da die Kastanie ein Einzelbaum sei. Vera Floetemeyer-Löbe fand die Überlegung nicht richtig. "Eine Winterlinde hat eine viel längere Lebensdauer als eine Rotkastanie. Wir müssen bei unseren Überlegungen auch auf zukünftige Generationen achten, die sich an diesem Baum dann erfreuen sollen." Damit schob sie zugleich einen weiteren Punkt an: Nicht nur Ersatzbepflanzungen stünden auf der Agenda, die Gemeinde solle darüber nachdenken, wo und wie weitere Bäume gepflanzt werden könnten.