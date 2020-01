von Michael Jahnke

Ein närrisches Großereignis kündigt sich in Öhningen an: Am 11. Januar feiern die „Piraten vom Untersee“ mit einem Zunftmeisterempfang und einem aufwendigen Nachtumzug ein besonderes Jubiläum: 111 Jahre Fasnacht in Öhningen.

111 Jahre Fasnacht in Öhningen? Das ist bisher kaum bekannt. Nachfrage bei Franz Meckes, dem langjährigen Landeskonservator. Meckes sagt: „Im Rahmen der umfangreichen Grabungsarbeiten am Augustiner Chorherrenstift ist mir vom Fund einer Urkunde über die Öhninger Fasnacht nichts bekannt.“

Keinen Beleg im Fasnachtsmuseum

Die Spur führt ins Leere. Umfangreichere Nachfragen sind nun angesagt, um diesem Teil der Geschichte Öhningens auf die Spur zu kommen. Auch Landvogt Manfred Knopf kann sich die Historie nicht erklären.

„Im Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein haben wir keinen Beleg für diese lang zurückreichende Geschichte gefunden“, sagt Knopf. Er habe das gesamte Archiv gründlichst nach einer Urkunde oder einem Beleg durchsucht und führt weiter aus: „Ich persönlich halte das für eine Fälschung, ganz so, wie es unter Piraten üblich ist.“

Fake News auf der Höri?

Sind Fake News, falsche Nachrichten, jetzt auch schon auf der Höri und in der Fasnacht angekommen? Mit dieser Vermutung konfrontiert, zeigt sich Oberpirat Frank „Fuzzy“ Graf völlig entrüstet. Auch bei Piraten gäbe es so etwas wie einen Ehrenkodex.

Von einem Sich-Schmücken mit falschen Tatsachen will Graf nichts wissen. Schließlich habe man im letzten Jahr gleich zwei Jubiläen gefeiert: 60 Jahren „Piraten vom Untersee“ und 50 Jahre „Eselszungen“. Das ergebe nach Grafs Rechnung zusammen 110 Jahre. Jetzt, ein Jahr später, würde man also völlig zurecht auf 111 Jahre Fasnacht in Öhningen hinweisen. Wie in der internationalen Politik auch, würden Tatsachen falsch interpretiert. Frank Graf würde aber alle Tatsachen kennen.

Viele Teilnehmer beim Nachtumzug

„Die Öhninger Narren sind im Fasnachts-Modus. Da gibt es kein Halten mehr“, sagt „Fuzzy“ Graf. Was ihn besonders freut: Viele Öhninger Bürger werden sich bei dem Nachtumzug einbringen. Sie ließen sich von politisch gefärbten Äußerungen nicht einschüchtern.

Frank „Fuzzy“ Graf zeigt sich erfreut, dass die Beteiligung der Öhninger überraschend groß ist. „An den Aufstellplätzen und an der Strecke des Umzugs werden verschiedene Stände und Narrenbeizen für ein vielfältiges Angebot sorgen“, schildert der Präsident der Piraten vom Untersee.

Narrenzünfte mit Tier-Bezügen

15 befreundete Narrenzünfte werden an diesem besonderen Ereignis teilnehmen. Der Oberpirat vom Untersee erläutert: „Wir haben dabei besonderen Wert darauf gelegt, dass die Narrenzünfte auch eine Gruppe mit einem Häs haben, das etwas tierisches ausdrückt, also einen Zusammenhang mit den Eselszungen abbildet.“

Öhningen Großer Andrang beim Neujahrsempfang in Öhningen Das könnte Sie auch interessieren

So werden beispielsweise die Randenwölfe aus Blumberg-Nordhalden, die Käfertaler aus Gaienhofen-Hemmenhofen, die Unkenbrenner aus Randegg und die Giraffen aus Wollmatingen an diesem, mit vielen Fackeln beleuchteten Umzug teilnehmen. „Das wird ein einmaliges Erlebnis“, verspricht Graf. Der Umzug wird dann auf der Festmeile und im Hexenkeller sein Ende finden.