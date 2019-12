Die Gebühren für Abwasser und Wasserversorgung werden 2020 in Öhningen angehoben. Dafür hat sich der Gemeinderat einstimmig ausgesprochen. Wie Bürgermeister Andreas Schmid erklärte, fallen die Anpassungen aber moderat aus: „Das sind marginale Preiserhöhungen, dennoch werden wir ein bisschen an der Gebührenschraube drehen.“

Und was kommt nun auf die Öhninger zu? Laut Nathalie Gugenheimer vom Gemeindeverwaltungsverband Höri müssen die Bürger beim Frischwasser mit einer einmaligen Preissteigerung von rund 10,50 Euro für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt ausgehen. Die Gemeindeverwaltung gehe laut Bürgermeister Schmid davon aus, dass ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern etwa 100 Kubikmeter Frischwasser im Jahr verbrauche. Laut Gugenheimer sei der Frischwasserverbrauch in 2018 extrem hoch gewesen, was vor allem an den extremen Temperaturen lag.

Rund 40 Kubikmeter Abwasser im Durchschnitt pro Öhninger

Auch das Abwasser wird in 2020 teurer werden. Die jährliche Gebühr steigt von 249,10 auf 268,01 Euro. „Diese Gebühren zahlen nur die Einwohner, die an das Abwasser angeschlossen sind“, so Schmid. Gebäude mit hauseigenen Kläranlagen sind davon nicht betroffen. Auf Nachfrage von Frank Leitner (OBF), wie hoch denn der durchschnittliche Abwasserverbrauch in Öhningen pro Kopf liege, antwortete Bürgermeister Schmid: „Wir liegen in diesem Bereich mit rund 40 Kubikmeter Wasser pro Einwohner im Mittelfeld.“

Abfallgebühren bleiben auf gleichem Niveau

Anders sieht die neue Kalkulation für 2020 beim Abfall aus. Zwar steigt die Jahresgebühr etwa bei einer Wohnung oder einem Gewerbegrundstück von 100,20 um rund sechs Euro auf 106,10 Euro an, dafür bleiben die Volumengebühren für Abfallbehälter auf einem gleichen Niveau. Für einen 60 Liter Restmüll werden ab 2020 38,04 anstatt 38,84 Euro berechnet. Ein 60 Liter Biomüll wird dann jährlich 90,56 Euro kosten (bisher 90,60 Euro). Restmüllsäcke beziehungsweise der Austausch eines Behälters steht mit 5,30 Euro (3,20 Euro) und 35 Euro (28,50 Euro) zu Buche.