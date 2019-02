von Michael Jahnke

In den Richtlinien für eine artgerechte Haltung steht, dass Esel niemals als Individuum, sondern stets in Gruppen gehalten werden sollen. Daran hält sich die Narrengruppe der Eselszungen aus Öhningen ganz besonders streng. Sie treten treten in ihrem farbenfrohen Häs bei der Straßenfastnacht immer in der Gruppe auf. Dabei kommen alle Utensilien zum Einsatz.

Alle tragen weiße Handschuhe

Eseslzunge Maren Hirschenauer beschreibt ihr Handwerkszeug: "Ganz wichtig sind zunächst einmal die weißen Handschuhe." Der Narr wäscht damit seine Hände in Unschuld, ganz nach dem Motto: "Allen zur Freud, keinem zum Leid." Dann wird über das Häs die kaum sichtbare Tasche mit den Narrensamen und den Zückerle gehängt. "Die Narrensamen sind ein Fruchtbarkeitssymbol. Bei den Eselszungen werfen wir dann Konfetti und Süßigkeiten für die Kinder in die Menge." Auch das hat laut Maren Hirschenauer einen historischen Hintergrund. Vor Jahrhunderten bettelten Kinder überall bei den Gewerbetreibenden einer Ortschaft nach Süßigkeiten. Die Narren kamen deshalb auf die Idee, selber Bonbons an die Kinder zu verteilen.

Mit Lärm den Winter vertreiben

Das wichtigste Handwerkzeug der Eselszungen ist die Rätsche. "Der Ursprung geht auf heidnische Bräuche zurück. Mit Lärm wollte man den Winter vertreiben", erläutert Hirschenauer. Später zogen dann Bettelmusikanten mit dem sonst auch Schnarre genannten Holzteil durchs Land, woher sich auch der Name Schnorrer ableiten lässt. In katholisch geprägten Gegenden, in denen von Gründonnerstag bis zur Feier der Osternacht die Kirchenglocken nicht läuten, werden sie durch die Rätsche ersetzt. Auch im Weinbau wurden Rätschen eingesetzt, um Vögel von den Weinstöcken zu vertreiben.

2758 Blätzle ergeben ein Häs

Während das Häs der Eselszungen im Schnitt aus 2758 Blätzle, also den aus Filz ausgeschnittenen Zungen besteht, und von den Mitgliedern in Eigenarbeit hergestellt wird, sieht es bei der Rätsche anders aus. Eine solche Rätsche besteht zwar nur aus acht Teilen, trotzdem muss Maren Hirschenauer zugestehen: "Die haben wir einfach dazugekauft."