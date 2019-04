von Michael Jahnke

Die ersten Rohre für das Nahwärmenetz in Öhningen sind, für jeden sichtbar, bereits von der Schule aus in Richtung Rathaus verlegt. Noch im Juni soll das Blockheizkraftwerk (BHKW) im Schulgebäude installiert werden. Man liegt nach Aussage der Verwaltung gut im Zeitplan. Dennoch ist Hauptamtsleiter Uwe Hirt fast täglich auf der Baustelle. "Es gibt viele Dinge, die abgestimmt werden müssen", schildert Hirt.

Bevor die Anlage installiert wird, müssen die Räume vorbereitet und ein Schacht errichtet werden, durch den das BKHW in den Keller eingebracht werden kann. "Es macht ja keinen Sinn, wenn Betonversiegelungsarbeiten vergeben werden und nachträglich der bereits hergerichtete Boden wieder aufgerissen werden müsste, weil noch ein Anschluss fehlt oder nicht richtig passt", führt Hirt beispielhaft an.

Wenn dann dieses BKHW installiert ist, wird zunächst getestet und ein Probebetrieb stattfinden. Nach jetzigem Stand wäre man nach den Sommerferien soweit, dass der Teil zwischen Schule und Rathaus in Betrieb genommen werden könnte.

Im März war dann im Gemeinderat die Frage aufgekommen, an welcher Stelle eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge errichtet werden könnte. Hierzu hat nun die Verwaltung vorgeschlagen, in einem ersten Schritt eine Säule mittig zwischen den beiden Stellplätzen westlich des Rathauses in Richtung Kirchplatz installieren zu lassen. Man könne sich aber vorstellen, nach einer Sanierung des Platzes eine weitere Ladesäule in den östlichen Teil zu verlegen.

Daher soll schon jetzt zunächst ein Leerrohr mitverlegt werden. Das bedeutet viel Planung und Detailabsprachen für die Verwaltung mit den ausführenden Unternehmen. Dann ist da aber auch noch das Hackschnitzelheizwerk.

Auch hier herrscht ein großer Zeitdruck, denn für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz in Öhningen braucht die Gemeinde öffentliche Gelder als Zuschüsse. Und die Zusagen für diese Gelder sind zeitlich begrenzt. Setzt die Gemeinde das Nahwärmenetz nicht zeitnah um, können diese Zuschüsse entfallen.

Uwe Hirt sagt dazu: "Dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Die Kosten wären für die Verbraucher, und dazu zählen sowohl Privathaushalte als auch die Gemeinde selbst mit den öffentlichen Gebäuden, zu hoch."

Den Zeitplan für die Fertigstellung und Inbetriebnahme hält Bürgermeister Andreas Schmid für sportlich und engagiert. "Wir müssen als Verwaltung unseren Beitrag dazu leisten, dass die Unternehmen diesen Zeitplan auch einhalten können." Auf der Prioritätenliste im Rathaus steht dieses Projekt also ganz oben.

Hinzu kommen noch Aufgaben, die der Bürger nicht sieht, die für den Betrieb des Nahwärmenetzes aber notwendig sind. Die öffentliche Ausschreibung eines Betreibervertrages zählt dazu, weil die Gemeinde das Nahwärmenetz nicht selber betreiben wird.

Wie detailliert ein solches Vertragswerk ist, erstaunte die Mitglieder des Gemeinderates in der jüngsten Sitzung. Einstimmig wurde ein Pflichtenheft verabschiedet, welches Bestandteil des Betreibervertrages sein wird. Jetzt, so schätzt es Bürgermeister Schmid ein, könne man davon ausgehen, dass der zukünftige Netzbetreiber rechtzeitig beauftragt werden kann.