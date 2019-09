von Michael Jahnke

Soll der Mammutbaum auf dem Klosterplatz gefällt werden oder nicht? Diese Frage wurde auf der Gemeinderatsitzung heiß debattiert. Der Standort ist für dieses Zypressengewächs nicht ideal. Der Bereich südlich des Baumes ist durch eine Zufahrt versiegelt. Das Wurzelwerk des Baumes hat sich hauptsächlich in nördlicher Richtung entwickelt.

Fällung wegen Leitungsverlegung?

Nun soll eine Leitung für das Nahwärmenetz in einem Bereich verlegt werden, der eigentlich für Bauarbeiten tabu und nur dann statthaft ist, wenn umfangreiche Maßnahmen zur Erhaltung der Vitalität und der Standsicherheit des Mammutbaumes vorgenommen werden.

Eine mögliche Vorgehensweise wäre, dass man bei dieser Leitungsverlegung mit einem Saugbagger in Verbindung mit Handarbeit und einem kleinen Wurzelvorhang arbeiten würde. Die geschätzen Mehrkosten für das Nahwärmenetz betrügen dadurch zwischen 6000 und 8000 Euro. Eine Alternative besteht laut Verwaltung in einer offenen Bauweise mit einem großflächigem Wurzelvorhang. Dies würde zusätzliche Kosten von sogar 10 000 Euro verursachen.

„Dieser Baum prägt das Ortsbild“

Einen eindeutigen Beschlussvorschlag gab es für die Ratsmitglieder nicht. Bürgermeister Andreas Schmid eröffnete die Diskussion: „Dieser Baum prägt mit seiner Mächtigkeit das Ortsbild. Daher sind auch die Mehrkosten vertretbar. Wir wissen aber nicht, ob der Baum diese Maßnahme überleben wird.“ Dabei sei es egal, ob man mit einem Saugbagger oder mit einem großen Wurzelvorhang in offener Bauweise vorgehen würde, es gäbe nicht den Hauch einer Garantie, ergänzte Hauptamtsleiter Uwe Hirt.

Andreas Schmid gab weiter zu bedenken, dass in einer Überlegung zum Quartierskonzept Oberdorf auch an eine Tiefgarage unter dem Klosterplatz gedacht werde und der Baum dann eventuell doch gefällt werden müsse. Für Andrea Dix (Netzwerk) eine einfache Entscheidung: „Der Baum passt nicht in diese Gegend, es ist ein Baum aus Amerika.“ Für sie wäre es sinnvoll, den Mammutbaum zu fällen und durch Eichen oder Linden zu ersetzen. Damit steht sie nicht ganz alleine.

„Kein artenschutzrechtlicher Verlust“

Aus einer artenschutzrechtlichen Stellungnahme geht hervor, dass nichts gegen eine Fällung ab Ende September spräche. Weitere Begründung: Der Verbotstatbestand des Tötens kann ausgeschlossen werden, da ab diesem Zeitpunkt nichts mehr im Baum brüten würde und sich auch keine Fledermäuse darin aufhielten. Wörtlich heißt es: „Der Verlust des Baumes stellt keinen artenschutzrechtlichen Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte dar.“

Wolfgang Menzer konnte sich mit einer Fällung nicht anfreunden. „Der Baum steht gesund dar. Ihm gefällt es an dieser Stelle, sonst wäre er nicht so gut gewachsen.“ Stefan Singer (Netzwerk) ging noch auf einen weiteren Punkt ein. „Wo ist unser Herz und unser Verstand?“ fragte Singer. Eine Diskussion um den Erhalt von Bäumen sei immer emotional. Man könne doch nicht leichtfertig eine Entscheidung treffen. Ihm sei es daher zu einfach, von den an der Oberfläche sichtbaren Wurzeln auf das gesamte Wurzelwerk zu schließen.

Noch keine endgültige Entscheidung

Das war der entscheidende Gedankengang. Mehrheitlich beschlossen die Ratsmitglieder, das Wurzelwerk durch eine offene Bauweise mit einem großen Wurzelvorhang zunächst freilegen zu lassen. Danach soll eine weitere Stellungnahme eines Baumsachverständigen erfolgen. Erst dann will der Gemeinderat eine entgültige Entscheidung treffen.