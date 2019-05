von SK

Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen. Wie der Abgeordnete Andreas Jung in einer Nachricht an die Katholische Kirchengemeinde Höri mitteilt, belaufen sich die Förderungsgelder auf 150.000 Euro. Sie wurden im Rahmen eines Denkmalschutzsonderprogramms bewilligt, das Kulturdenkmäler von besonderer Bedeutung unterstützt. Die Kirche wurde zuletzt 1959 umfassend restauriert und der Kirchenraum wieder in den Originalzustand um das Jahr 1000 zurückversetzt.