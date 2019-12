Wenn eine kleine Gemeinde ein eigenes Badehaus ihr Eigen nennen darf, sollte dies eigentlich ein Grund zur Freude sein. Eigentlich. Nicht aber wenn dieses Badehaus mitunter für einen Baustellenstopp beim größten Bau- und Umbauprojekt der Gemeinde sorgt. Geschehen in Öhningen, wo bei Arbeiten am Augustiner Chorherrenstift ein antiker Mauerfund im Frühjahr den zeitlichen Ablauf der Bauarbeiter, des Gemeinderates und der Planer gehörig durcheinander gebracht hatte. „Die Bauarbeiten laufen mittlerweile wieder“, informierte Bürgermeister Andreas Schmid in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Und dies sei gar nicht so leicht, wie Schmid erklärte: „Es ist alles im Fluss, aber jeden Tag kann wieder etwas spannendes passieren.“

Das ehemalige Augustiner Chorherrenstift in Öhningen ist das größte Bauprojekt der Höri-Gemeinde. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Laut Schmid seien die Bauarbeiten nach einer rund siebenmonatigen Unterbrechung im Oktober wieder aufgenommen worden. „Der Bauunterbruch verschiebt die Bauzeit natürlich entsprechend. Wir gehen aber davon aus, dass wir bis Juli 2020 mit den Rohbauarbeiten fertig sind“, so Schmid. Im Anschluss an den Rohbau soll dann der Innenausbau in Angriff genommen werden. „Wir hoffen, dass wir bis zum Sommer 2021 den gastronomischen Teil im Propsteigebäude in Betrieb nehmen können“, so Schmid.

Momentan läuft die statische Sicherung

Momentan laufen die Arbeiten zur statischen Sicherung des Gebäudes. Zuletzt wurden dafür im Süden Strebepfeiler angebracht, die die Südfassade stützen sollen. Dies bezeichnete der Höri-Bürgermeister als zusätzliche Maßnahmen, die mit rund 500 000 Euro an zusätzlichen Kosten zu Buche schlägt. „Aktuell sind jetzt weiter Unterfangungsarbeiten und die Herstellung der Bodenplatten im Gebäude geplant“, sagte Schmid. Recht zügig solle dann auch das neue Treppenhaus und der Aufzugschacht erstellt werden. Schon vor dem Bauunterbruch wurde der Rohbau des Küchenanbaus fertiggestellt.

Öhningen Stadtplaner informieren über Pläne und Ideen für die Entwicklung von Öhningen Das könnte Sie auch interessieren

Das Chorherrenstift bleibt eine bauliche Wundertüte. Neuestes Beispiel: der Innenhof. Dort musste die Dachentwässerung des gesamten Gebäudekomplexes erneuert werden. „Dies war notwendig, da die Leitungen sehr alt und marode waren. Insbesondere ein Sammelkanal nach Süden, der defekt war“, sagte Schmid. Dadurch habe sich Feuchtigkeit entwickelt, die Schäden im Bernhardsaal verursachten. Zudem wurden bei den Grabarbeiten im Innenhof erneut Mauerreste eines Vorgängerbaus gefunden, die zur Folge hatten, dass die geplanten Leitungsführungen geändert werden mussten.

Öhningen Der Mammutbaum auf dem Öhninger Klosterplatz steht vor dem Ende Das könnte Sie auch interessieren

Damit aber noch nicht genug: Die Mauerreste des mittelalterlichen Bades, welche bei den Arbeiten freigelegt wurden, haben es in sich. So habe sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass der gefundene Mauerblock sehr instabil sei und besondere Sicherungsmaßnahmen benötige. Dies solle durch eine Sanierung des Mauerfundamentes geschehen. „Derzeit wird dem Denkmalamt noch geklärt, ob mit Mauersteinen oder mit Beton“, berichtet Schmid. Eine weitere Sicherung sei mittels mehrere Stahlstreben vorgesehen.

Ausschuss soll wiederbelebt werden

Dass es sich beim Chorherrenstift nicht um eine normale Baustelle handelt, machte Gemeinderätin Andrea Dix vom Netzwerk Öhningen-Schienen-Wangen deutlich. Sie appellierte an die Wiederbelebung des Arbeitskreises Chorherrenstift, um den Informationsfluss zu wahren. „Die Arbeit im Ausschuss würde wieder für mehr Transparenz sorgen“, betonte sie. Schmid entgegnete, dass es aktuell wenig Arbeiten gegeben habe, die eine Beratung oder einen Beschluss benötigt hätten.