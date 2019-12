von Michael Jahnke

„Da kloane Ausrutscher“ – klingt bayrisch und ist es eigentlich auch. In dem gleichnamigen Theaterstück von Marianne Santl, das der Musikverein Schienen gerade einstudiert, sind nun aber alle Dialoge in die Schienemer Umgangssprache übersetzt worden, sagt Regisseur Gerhard Wiedenbach. Am 20. und 21. Dezember wird das turbulente Stück in der alten Schule zu sehen sein.

Wie das Ensemble die Stücke auswählt

„Die Auswahl der Theaterstücke ist schon eine interessante Sache“, sagt Wiedenbach und schildert seine Vorgehensweise. Erste Voraussetzung sei, dass es nur ein Bühnenbild gebe, sonst wären die Pausen zwischen den einzelnen Akten einfach zu lang, so Wiedenbach.

Als zweites Auswahlkriterium müsse dann die Spieldauer überprüft werden. „Wir wollen unseren Besuchern doch einen unterhaltsamen Abend bieten. Da fallen dann Stücke, die länger als zwei Stunden dauern, schon durch das Raster.“

Die Darsteller bei der Besetzung mitnehmen

Danach überlege er zusammen mit seinem Ensemble, wer denn in einem Stück welche Rolle übernehmen könne. Wer könne zum Beispiel einen Bürgermeister darstellen und wer übernimmt die Rolle der Austrägerin einer Tageszeitung, die gerne auch den Ratsch und Tratsch einer Ortschaft von Tür zu Tür weiterträgt? Nur wenn ein Darsteller der Meinung sei, diese Rolle sei für ihn genau die richtige, spüre man das auch bei seiner Spielfreude. Ein wichtiges Instrument für den Erfolg einer Aufführung.

Radolfzell Festliche Stunden beim Kunstmarkt: Hunderte Besucher kommen zum Adventauftakt nach Öhningen Das könnte Sie auch interessieren

Für die beiden Souffleusen Sofie Sinedrea und Lisa Vestner ist Wiedenbach voll des Lobes. „Da ist während der gesamten Aufführung volle Konzentration wichtig.“ Sie müssen während der Aufführung die literarische Vorlage verfolgen um die richtigen Stichworte liefern zu können, wenn den Darstellern mal der Text ausgeht.

Doch das zehnköpfige Ensemble probt inzwischen so oft, dass dies kaum passieren wird. Die Besucher dürfen sich also auf einen amüsanten Abend freuen.

Aufführungen: Am Freitag, 20., und Samstag, 21. Dezember, öffnet der Saal in der alten Schule jeweils um 19 Uhr. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.