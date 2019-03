von Gerald Jarausch

Die beiden DLRG-Gruppen aus Öhningen und Wangen werden künftig als DLRG Öhningen gemeinsam auftreten. Der Beschluss dazu wurde bereits Mitte Februar auf separat abgehaltenen, außerordentlichen Mitgliederversammlungen getroffen. Darin entschieden sich die Mitglieder beider Gruppen nach wenigen Minuten Sitzungsdauer zu der Verschmelzung innerhalb der Gemeinde.

Dabei handelt es sich um eine Zweckgemeinschaft, die vor allem durch die äußeren Umstände hervorgerufen wurde. "Der zeitliche Aufwand für die Mitglieder wird immer größer, weil es künftig noch mehr Lehrgänge gibt als bisher", schildert Heidrun Löhle, die bisherige Vorsitzende des DLRG Wangen, die Problematik.

Künftig sollen die Lebensretter auf dem Wasser laut Heidrun Löhle zudem hierarchisch den Verhältnissen bei den Feuerwehren angeglichen werden, was ebenfalls für Aufwand sorgen wird. Das alles hätte die ohnehin dünne Personaldecke der aktiven Mitglieder in den beiden Gruppen nur noch mehr belastet.

46 Aktive in Öhningen, 20 in Wangen

In Öhningen konnte man zuletzt auf 46 aktive Mitglieder bauen, in Wangen waren es 20. Von diesen noch mehr ehrenamtlichen Einsatz ohne eine Vergütung einzufordern, erschien den Vereinsvorsitzenden als nicht sinnvoll und praktikabel.

Und wie so oft bringt der verordnete Mehraufwand auch noch eine finanzielle Zusatzbelastung mit sich. "Da kommt einiges zusammen. Die Ausbildungen müssen finanziert werden", erklärt Armin Soltys, Vorsitzender des DLRG Öhningen.

Öhninger können selbst ausbilden

Seine DLRG-Gruppe stellt nicht nur den größeren Personalanteil der Fusion, in Öhningen war man auch schon bisher mit zwei Lehrscheininhabern in der Lage, selbst Teile der aufwändigen DLRG-Ausbildung vorzunehmen. Dieser Vorteil wird künftig allen Mitgliedern der neuen DLRG Öhningen zugute kommen. "Wir hoffen, dass der Verein so attraktiver ist", sagt Heidrun Löhle.

Andere Vereine haben ähnliche Fusionen bereits hinter sich. "Vor rund 25 Jahren wurden beide Gruppen schon einmal zusammengelegt. Das hat aber nicht geklappt", sagt Löhle. die Fusion war später wieder rückgängig gemacht worden. "Heute sind wir weiter", sagt sie mit fester Überzeugung.

Armin Soltys soll neue Gruppe als Vorsitzender leiten

Am 22. März soll es zur ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung kommen. Als Vorstand des DLRG Öhningen wird weiter Armin Soltys fungieren. Heidrun Löhle möchte nach 10 Jahren als Vorsitzende in Wangen keine leitende Position einnehmen. Für viel wichtiger erachtet man ohnehin andere Dinge im Verein. "Wichtig ist vor allem der Nachwuchs. Mit einer größeren Jugendgruppe wird der Verein attraktiver. Die wollen wir auch fördern", sagt Armin Soltys.

Dienst in den Strandbädern bleibt

Aber auch alle anderen Mitglieder der beiden Gruppen bleiben ihnen hoffentlich erhalten, hoffen Soltys und Löhle. "Wir hoffen, dass alle aktiven und passiven Mitglieder dabei bleiben", sagt Heidrun Löhle.

Künftig sollen nicht nur die Mitglieder miteinander kooperieren, auch die Besitztümer der beiden Vereine werden zusammengeführt. Künftig wird die DLRG so mit zwei Booten auf dem See präsent sein. Für die Nutznießer der DLRG wird sich ohnehin nichts ändern. Die DLRG Öhningen wird weiterhin in den Strandbädern in Wangen und Öhningen vor Ort ihren Dienst verrichten.