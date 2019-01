von Michael Jahnke

Herr Schwarz, der MV Schienen hatte gerade Jahresversammlung. Was waren die bemerkenswerten Ereignisse im letzten Jahr?

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, der absolute Höhepunkt war aber unsere Reise nach New York zur Teilnahme an der Steuben Parade im September 2018 und das Platzkonzert auf dem Time Square um Mitternacht mit dem Spielen der beiden Nationalhymnen und des Badnerliedes. Beendet wurde das Jahr 2018 dann im Dezember mit einem Gemeinschaftskonzert mit der Bürgerkapelle Hemmenhofen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Höri-Halle in Gaienhofen unter dem passenden Motto „Die Höri zu Gast in Amerika“.

Welche Konzerte oder Aufführungen gab es noch für den Musikverein?

Das war ein umfangreiches Programm. Der MV Schienen war noch in Bachheim im Schwarzwald beim Herbstfest zu Gast. Dazu hatten wir noch verschiedene Auftritte in der Gemeinde wie zum Beispiel das Sommerfest der Feuerwehr und der Dämmerschoppen des Narrenvereins. Außerdem veranstaltete der MV das Burgfest am 1. Mai. Das Burgfest am Vatertag musste leider witterungsbedingt abgesagt werden. Ein großer Erfolg war auch das Oldtimertreffen, welches gemeinsam mit der Feuerwehr im August veranstaltet wurde.

Eine ganze Menge. So ein Programm kann man nur auf die Beine stellen, wenn auch alle Mitglieder voll engagiert sind. Wie halten Sie das Engagement auf diesem Niveau?

Wir sind ein gutes, engagiertes Team in der Vorstandschaft, wo die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt ist. Außerdem versuchen wir auch unsere jungen Mitglieder so stark wie möglich einzubinden. Wir bieten dann auch außergewöhnliche Veranstaltungen oder Unternehmungen, die nicht selbstverständlich sind, wie zum Beispiel 2018 New York, 2017 Festumzug am Oktoberfest in München und 2016 Festumzug am Cannstatter Waasen in Stuttgart. Wir haben auch ein Belohnungssystem, nach dem besonders engagierte Musiker und die Probenbesten einmal jährlich etwas gemeinsam unternehmen. Wie zum Beispiel ein Rittermal auf dem Friedinger Schlössle oder eine Bootsfahrt mit der MS Seestern.

Und wie sehen Sie die Zukunft des MV Schienen?

Für ein kleines Dorf wie Schienen ist es enorm, dass circa 25 Prozent der Einwohner Mitglied im Musikverein ist. Der Zusammenhalt im Dorf ist sehr groß und der Musikverein hat einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Dies zeigt die relativ hohe Anzahl an in Ausbildung befindlichen Kindern. Es ist jedoch ein ewiger Kampf immer wieder Nachwuchs zu generieren. So gehen unsere Jugendausbilder regelmäßig in den Kindergarten, um die Musik vorzustellen. Wir geben bei der Jugend das Motto aus : „Es ist cool sich im Musikverein Schienen zu engagieren“. Im Großen und Ganzen sind wir positiv eingestellt und hoffen, dass wir die zukünftigen Generationen für das wunderbare Hobby Blasmusik begeistern können.“