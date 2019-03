von SK

Im Gasthaus Adler in Öhningen ging die Nominierungsversammlung der CDU über die Bühne. Die neue Kandidatenliste ist mit 14 Bewerbern und Bewerberinnen vollständig. Karin Vögele vom Kreisverband Radolfzell übernahm die Versammlungsleitung und führte die Wahlen durch. „Gestalten, nicht nur Verwalten“ – so lautet der Leitsatz der neuen Liste, deren Kandidaten mit viel Engagement Ideen zur Ortskernverschönerung, dem sozialen Wohnbau, dem Tourismus und weiteren wichtigen Themen in Öhningen einbringen möchten. Die Kandidatenliste der CDU besteht aus (auf unserem Bild von links): Jörg Schembra, Martin Konz, Wolfgang Menzer, Klaus Nägele, Jörg Albrecht, Roland Schmidt, Melissa Kaiser, Udo Löhle, Christine Schäfer, Bruno Schnur, Marc Honsell, Gerhard Wiedenbach, Thomas Altmann und Renè Zimmermann. Bei der Kommunalwahl 2014 wurde die CDU in Öhningen mit 5 Sitzen stärkste politische Gruppierung.