Die Meinungen über das, was die Bürgerwerkstatt in den vergangenen zwei Jahren in Öhingen tatsächlich bewirkt hat, gehen weit auseinander. Nun soll am 23. Oktober eine zweite Bürgerwerkstatt stattfinden.

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass sich zahlreiche Bürger in der Grundschule in Öhningen trafen, um sich Gedanken darüber zu machen, was in Öhningen verbessert werden muss.René Zimmermann, der sich schon für den Blumenschmuck am Liesele-Brunnen