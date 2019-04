von SK

Das Offene Bürgerforum Öhningen wirft im Kommunalwahlkampf seinen Hut in den Ring. 14 Kandidaten aus allen drei Ortsteilen treten bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai an, wie das Forum in einer Presseerklärung mitteilt: Simon Klose, Frank Leitner, Ralf Kienzler, Martin Dietrich, Deborah Wolf, Harald Sieber, Bernd Stolz, Roswitha Müller-Freund, Stefan Fünfschilling, Eva Straub, Nikola Grundler, Ulla Hilgard, Alexander Zorn und Alexander Schönenberger. Lebendige Ortskerne mit entsprechender Infrastruktur zu erhalten sowie Raum zu schaffen für Jung und Alt seien wichtige Aspekte auf der Agenda des Forums, ebenso maßvoller und nachhaltiger Umgang mit Natur, Kulturlandschaft und See sowie Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Man wolle die Gemeinsamkeit der Gesamtgemeinde fördern, dabei aber den Charakter der Ortsteile bewahren. Das Offene Bürgerforum lädt ein zu einem „offenen Bürgeraustausch“ am 12. Mai, 15 bis 17 Uhr, bei der Fischerei Dietrich in Öhningen-Stiegen.