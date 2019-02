von Michael Jahnke

Eigentlich hätten auf dem Wangener Friedhof am Wochenende zwei Linden gefällt werden sollen. Doch damit ist niemand glücklich und es regte sich auch Widerstand: Die Bürger Ekkehard Floetemeyer und Pay Lücke demonstrierten am Wochenende gegen die geplante Verhäckselung der Linden und ketteten sich sogar symbolisch an einen der Bäume. Die geplante Fällung fand deshalb noch nicht statt.

Tatsache ist, dass diese beiden Linden nicht mehr gesund sind und ihr Lebensalter erreicht haben. Einer der Bäume ist so geschädigt, dass er in die fünfte und höchste Schadensklasse eingestuft wurde. Die zweite Linde, so sehen es Baumfachleute, erreicht auch schon die Schadensklasse vier. Trotzdem: Beide Bäume sind charakteristisch und prägen das Ortsbild von Wangen. Pfarrer Stefan Hutterer sagt: "Die Linde mit der Schadensklassse Fünf muss entfernt werden, sie stellt eine Gefährdung dar. Für die zweite Linde, die mit der Schadensklasse Vier, hat sich bei mir niemand gemeldet, der die Kosten für einen eventuell erfolgreichen Kronenrückschnitt übernehmen wollte." Für das Fällen und die Entsorgung der beiden Bäume soll die Kirchengemeinde laut Angaben von Pfarrer Stefan Hutterer rund 17 000 Euro zahlen.

Wenn die beiden Bäume schon gefällt werden müssen, so die Überlegung in der Ortschaft, könnte man das Holz nicht einer anderen Verwertung zuführen und so eventuell einen Erinnerungswert schaffen? Ortsvorsteher Siegfried Schnur und Ekkehard Floetemeyer haben eine Idee: Vielleicht wäre es möglich, aus den Stämmen einen Einbaum zu fertigen und dieses Boot dann dem Museum Fischerhaus zur Verfügung zu stellen? Dieses Schaustück würde in ihren Augen gut zur Rekonstruktion des Pfahlbauten-Hauses passen.

Helmut Benkler, Pfarrer im Ruhestand, wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft. Für ihn sind die beiden Linden für die Ortschaft Wangen ortsprägend. Aber was sein muss, muss sein: "Man hätte aber mit den Wangener Bürgern mehr reden müssen. Die Kommunikation im Stiftungsrat reicht da alleine nicht", kritisiert Benkler. Man hätte die Gelegenheit gehabt, sowohl die Mitglieder der Kirchengemeinde als auch die Bürger bei diesem Entscheidungsprozess und dem weiteren Vorgehen mitzunehmen. Das hätte seiner Meinung nach optimaler gestaltet werden können.