von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war die 36-Jährige zuvor mit ihrem Wagen in der Höristraße unterwegs, wo sie durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Beamte stoppten die Frau und stellten eine deutliche Alkoholeinwirkung fest. Nachdem ein Atemalkoholtest positiv ausfiel, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein der 36-Jährigen und hinderten sie an der Weiterfahrt.