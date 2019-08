von Michael Jahnke

Wenn das Nahwärmenetz Anfang nächsten Jahres starten soll, muss bis dahin ein Vertrag mit einem Betreiber abgeschlossen sein. Die Ausschreibung brachte ein überraschendes Ergebnis. Das Angebot des günstigstens Bieters, die Stadtwerke Radolfzell, ist rund 10 000 Euro teurer als von den Planern im Vorfeld geschätzt.

„Wir dürfen nach den Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) nicht bekanntgeben, wer neben diesem Bieter noch an der Ausschreibung teilgenommen hat und zu welchen Preisen geboten wurde“, erklärte Bürgermeister Andreas Schmid gleich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes.

Was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit?

Denn: Da die Ratsmitglieder für die Annahme dieses Angebot stimmen mussten, stellten sich dazu Fragen. Woher kommt ein solcher Preisunterschied? Welche Auswirkungen haben diese jährlich anfallenden Mehrkosten auf die Wirtschaftlichkeit des Nahwärmenetzes?

Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell, sagte im Nachgang der Ratssitzung: „Wir stehen bei einer Angebotsabgabe immer unter Konkurrenzdruck. Dabei kennen wir die Mitbewerber nicht. Wenn die Stadtwerke Radolfzell ein Angebot abgeben, müssen wir also vorher sehr genau kalkulieren.“

Notfalldienst ist für Stadtwerke ein Unsicherheitsfaktor

In der Kalkulation steckt auch ein Unsicherheitsfaktor. Der Betreiber muss, so sieht es die Ausschreibung vor, an allen Tagen des Jahres einen 24-stündigen Notfalldienst gewährleisten. Wenn das Nahwärmenetz störungsfrei läuft, ist alles in Ordnung. Kommt es zu Störungen in der Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen, wird es für den Betreiber teuer.

Dass es zu einer Differenz zwischen der Prognose von Planern und den abgegebenen Geboten kommt, ist für Geschäftsführer Reinhardt nichts ungewöhnliches. Zwischen dem Zeitpunkt der Planung und der Gebotsabgabe vergeht Zeit.

Von der ersten Studie bis heute sind fast fünf Jahre vergangen, in diesem Zeitraum habe sich unter anderem auch die Arbeitsmarktlage verändert. Wie für viele Unternehmen sei es auch für die Stadtwerke schwieriger geworden, geeignetes Personal zu finden. Das habe eben auch Einfluss auf die Kalkulation. Dennoch stuft Reinhardt das Projekt Nahwärme als zukunftsweisend ein.

Eine CO2-Steuer könnte Nahwärmenetz für Private attraktiver machen

So sieht es auch Bürgermeister Andreas Schmid. Das Nahwärmenetz sei eine ökologische Investition. Dabei wolle man die Wirtschaftlichkeit zwar nicht aus den Augen verlieren, aber diese brauche sich nicht von Beginn an zu zeigen. „Wenn das Nahwärmenetz in Betrieb ist und sich nur fünf weitere Privathaushalte entschließen, beim bevorstehenden Heizungswechsel auf das dann vorhandene Netz umzustellen, ist die Frage nach der Wirtschaftlichkeit für den Verbraucher schon wieder positiv beantwortet“, sagt Schmid.

Als Gemeinde müsse man vor allem aber mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn sich dann noch andere Bedingungen verändern, wie durch eine CO2-Steuer, sei das Nahwärmenetz sehr schnell für jeden Privathaushalt eine finanziell interessante Alternative zur eigenen Heizungsanlage.

Egal ob Gas- oder Ölheizung, nur durch den Einsatz moderner Technologien wäre eine eigene Heizungsanlage so ökologisch wie das Nahwärmenetz. Diese Technologien verteuerten die privaten Anlagen. Schmid wies auch darauf hin, dass Holzhackschnitzel kein zusätzliches CO2 freisetzen würden.