von Michael Jahnke

Das alte Feuerwehrhaus in Öhningen reichte für die Feuerwehr schon lange nicht mehr. Es wurde daher auf unterschiedliche Art weitergenutzt. Jetzt soll es an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Bürgermeister Andreas Schmid will das auch mit einem anderen Namen nach außen hin sichtbar machen.

„Für mich hört sich der Begriff ‚Haus der Musik‘ doch besser an als ‚Probelokal für den Musikverein‘“, begann Andreas Schmid seine einleitenden Erläuterungen zu diesem Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung. Der Musikverein ist der hauptsächliche Nutzer des Gebäudes. Aber man kann sich in Verwaltung sowie Technischem und Umweltausschuss auch weitere musikalische Nutzungen vorstellen.

Teil der Räume in alter Form künftig nicht nutzbar

Wie das Gebäude genau umgebaut werden muss und was dies kosten wird, davon hat man noch keine genauen Vorstellungen. Aber ein Bild von dem, was auf die Gemeinde zukommt, zeigte Schmid schon auf. Räume, in denen früher Schläuche der Feuerwehr getrocknet worden seien, Fahrzeuge und Gerätschaften standen, sind für einen anderen Nutzer so nicht nutzbar.

Was hier unternommen werden kann, wie hoch dann die Kosten angesetzt werden müssen, damit sei eine Gemeindeverwaltung überfordert. Man sei also auf ein externes Architektenbüro angewiesen. Hier habe das Konstanzer Büro B & B, mit der die Verwaltung in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht habe und das auch den Bebauungsplan Binderwies begleitet, Interesse gezeigt und ein annehmbares Angebot unterbreitet.

Architekten sollen Wünsche der Öhninger berücksichtigen

Eva Straub (Offenes Bürgerforum) wollte sicherstellen, dass bei der Vergabe des Planungsauftrages auch die Wünsche des Technischen und Umweltausschusses sowie des Musikvereins berücksichtigt werden.

Es gehe zunächst nur darum, ein Architekturbüro zu beauftragen, damit man einen Überblick erhalte, was möglich oder sinnvoll ist. Erst dann gehe es in die nächste Phase, erläuterte Schmid. Nach Vergabe des Planungsauftrages müssten regelmäßige Gespräche zwischen Verwaltung, Musikverein und Architektenbüro stattfinden. Dann sei es die richtige Zeit, über die Einzelheiten nachzudenken, sagte Bürgermeister Andreas Schmid.

Vor dem Umbau muss noch vieles geklärt werden

Angehen will man aber dieses Projekt schon sehr zeitnah. Wie lange dieses Umbauvorhaben letztlich dauern kann, darüber möchte Hauptamtsleiter Uwe Hirt nicht spekulieren: „Wenn wir wissen, was es kosten kann, und wenn wir uns darüber einig sind, was wir wollen, dann müssen wir überlegen, wie wir das finanzieren können.“