Bei einer Kontrolle durch den Polizeiposten Gaienhofen am Donnerstag sind in kurzer Zeit fünf Rotlichtverstöße festgestellt worden, die nun zur Anzeige gebracht werden.

Aufgrund zahlreicher Beschwerden der Betreiber der Baustelle für den neuen Radweg entlang der Landesstraße 192 zwischen Öhningen-Kattenhorn und Öhningen-Wangen führte die Polizei laut aktueller Presseinformation die Kontrolle durch. Die Bauarbeiter gaben an, dass an der Baustellenampel viele Autofahrer bei Rotlicht in die Baustelle einfahren, was zu massiven Problemen führt, da sich Fahrzeuge in der Engstelle begegnen.

Die Arbeiten im Baustellenbereich würden hier massiv beeinträchtigt, außerdem werde hierdurch die Sicherheit im Baustellenbereich gefährdet. Weitere Kontrollmaßnahmen werden durch den Polizeiposten Gaienhofen in unregelmäßigen Abständen folgen, teilte die Polizei mit.