von Michael Jahnke

Dem engagierten Widerstand gegen die behördliche Entscheidung, eine stattliche Rosskastanie in Kattenhorn zu fällen, verdankt der Baum, dass er noch länger leben kann. Im Jahr 2017 hatte ein Baumgutachter diesem Buchengewächs noch eine lange Lebenszeit bescheinigt. Nach dem Sturm Ende Juli 2017 sah die Sache etwas anders aus.

Öhningen-Wangen Bürger ketten sich an Linde: Protest verhindert Baumfäll-Aktion auf dem Friedhof in Wangen

Die heftigen Windböen hatten massive Auswirkungen auf die Krone der als Naturdenkmal anerkannten Kastanie. Ein neues Gutachten wurde im Jahr 2018 erstellt, mit dem Ergebnis, dass diese Rosskastanie nur noch eine Lebenszeit von wenigen Jahren hätte. Im Zuge des Radwegebaus an der Landesstraße 192 zwischen Öhningen und Wangen erschien es der Bauleitung in Singen sinnvoll, diesen Baum nun doch zu beseitigen.

Widerstand gegen die Anordnung zum Fällen

Die Diskussion im Gemeinderat war heikel. Es gab Gemeinderäte wie Horst Bilger, die diese Entscheidung nicht nachvollziehen konnten. Es sei schließlich eine Kehrtwende um 180 Grad. Für ihn habe die Entscheidung zum Fällen des Naturdenkmals einen bitteren Beigeschmack. Es regte sich Widerstand und Unmut in Öhningen. Das blieb der Naturschutzbehörde beim Landratsamt auch nicht verborgen. Die Sensibilität für dieses Thema stieg auch in Konstanz und erzeugte nun eine erneute Wendung. Jetzt soll die Rosskastanie doch erhalten bleiben, wie Bürgermeister Andreas Schmid in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte.

Fachleute sehen gute Überlebenschancen

Die Verwirrung ist groß. Ist die Rosskastanie nun krank oder nicht? Franz Gockenbach, Landschaftsgärtner aus Radolfzell, hat sich den Baum genau angesehen. Er kommt zu dem Ergebnis, der Baum könne bei guter Pflege noch viele Jahre leben. So sieht es auch Eva Eberwein aus Gaienhofen. Die Diplom-Biologin schildert, dass ein weiteres Gutachten der unteren Naturschutzbehörde zu der Entscheidung geführt habe, die Rosskastanie nun doch nicht zu fällen. Man müsse sich aber um den Erhalt des seit mehr als 40 Jahren anerkannten Naturdenkmals intensiver kümmern.

Bank rund um den Baum ist zu eng

Eberwein und Gockenbach sind sich einig, dass die um die Kastanie aufgestellte Sitzbank zu eng geworden sei. Franz Gockenbach weist aber auch darauf hin, dies beeinträchtige grundsätzlich nicht die Lebensdauer des Baumes. Mangelhafte Pflege will Bürgermeister Andreas Schmid aber nicht gelten lassen. Er sagt: "Von Seiten der Naturschutzbehörde sind keinerlei Vorwürfe wegen einer mangelnden Pflege erhoben worden." Vor rund fünf Jahren sei eine größere Baumpflegemaßnahme erfolgt und nach dem Sturm sei eine weitere vorgenommen worden. Jährlich werde die Kastanie im belaubten und unbelaubten Zustand kontrolliert und anfallende Schäden beseitigt.

Zustand wird weiter beobachtet

Andreas Schmid bestätigt allerdings auch, dass die Bank um den Baum entfernt worden ist und in dieser Form nicht wieder aufgestellt wird. Dies sei auch so mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Nun will man die Rosskastanie genau beobachten, Belaubung und weiteren Wuchs beurteilen. Auch wenn das Schicksal der Rosskastanie weiter in Frage steht, können die Verteidiger des Baums einen Teilerfolg verbuchen.

Baum und Schädling

Die Rosskastanie an der Kreuzung der L 192/Schloßstraße in Kattenhorn ist seit Dezember 1978 als Naturdenkmal geschützt. Die Gewöhnliche Rosskastanie ist ein sommergrüner Baum, der bis zu 30 Meter hoch und 300 Jahre alt werden kann. In Deutschland wurde die Gewöhnliche Rosskastanie zum Baum des Jahres 2005 gewählt. Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung war ihre Gefährdung durch die Rosskastanienminiermotte, die erstmals 1984 in Europa beobachtet wurde. Nach wissenschaftlichen Beobachtungen breitet dieser Schädling pro Jahr um rund 100 Kilometer aus. Gemeinderat Wolfgang Menzer sieht für den einzeln stehenden Baum aber keine Gefahr.