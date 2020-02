von SK

Das eigene Auto hat eine 48 Jahre alte Frau am Montag gegen 8 Uhr überfahren und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau in der Bruderhofstraße einen Mitfahrer aufnehmen. Dazu stellte sie ihren Wagen an einer leicht abschüssigen Stelle ab, stieg aus dem Auto aus und ging auf die Beifahrerseite. Währenddessen setzte sich ihr Fahrzeug in Bewegung. Um das Weiterrollen zu verhindern, wollte die Frau über die Beifahrerseite einsteigen, kam jedoch unter ein Rad und wurde überrollt. Das Fahrzeug rollte die Straße weiter hinunter und fuhr gegen einen Baum. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus.