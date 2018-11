von SK

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Öhningen, Wangen und Schienen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr einen Brand in der Ledergasse in Öhningen gelöscht. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, brach der Brand dort in einem unbewohnten Nebengebäude aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, doch die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 80 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang unbekannte Brandursache herauszufinden.

