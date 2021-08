Erster Höhepunkt nach den ausgedehnten Festakten zur Eröffnung der 5. Höri Musiktage war der Auftritt des Aris Quartetts im barocken Interieur der Stiftskirche Öhningen. Dass sowohl festlich gekleidete Konzertbesucher als auch zünftig mit Wanderkleidung und Rucksack ausgestattete Zuhörer den Weg in die Kirche fanden, zeigt, wie verwurzelt die Musiktage mittlerweile im Leben des nur knapp 4000 Einwohner zählenden Ortes sind. „Hier wird der künstlerische und kreative Geist der jungen Musiker geschätzt“, sagte Hilde von Massow vom Organisationsteam bei der Eröffnung.

Aris Quartett erneut bei Musiktagen

Wie gerne die jungen Musikbegeisterten immer wieder nach Öhningen kommen und gastfreundliche Aufnahme in der Bevölkerung finden, bewies das Aris Quartett, das auch im vergangenen Jahr die Musiktage bereichert hatte. Die sollten ganz im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven stehen und mussten wegen der Corona-Krise in abgespeckter Form und ausschließlich Open Air stattfinden.

Seither schreiben die vier Musiker, deren Quartett-Name aus den Endbuchstaben ihrer Vornamen entstand, Erfolgsgeschichte. Zahlreiche internationale Auszeichnungen und bereits fünf CD-Produktionen zeugen vom rasanten Aufstieg. In diesem Jahr ist das Aris Quartett in zwei Kategorien für den Musikpreis „Opus Klassik“ nominiert. Das Aris Quartett wurde 2009 gegründet . Als Experiment an der Frankfurter Musikhochschule brachte Professor Hubert Buchberger die Vier – Anna Katharina Wildermuth (Violine), Caspar Vinzens (Viola), Noemi Zipperling (Violine) und Lukas Sieber (Violoncello) – schon im Jugendalter zusammen.Seither schreiben die vier Musiker, deren Quartett-Name aus den Endbuchstaben ihrer Vornamen entstand, Erfolgsgeschichte. Zahlreiche internationale Auszeichnungen und bereits fünf CD-Produktionen zeugen vom rasanten Aufstieg. In diesem Jahr ist das Aris Quartett in zwei Kategorien für den Musikpreis „Opus Klassik“ nominiert.

Auch in diesem Jahr stand Beethovens Musik auf den Programmen, doch die Konzerte konnten unter Einhaltung der 3G-Regeln wegen der unsicheren Witterung in die Kirche verlegt werden.

Beste Akustik für Kammermusik

So fand das Aris Quartett – Anna Katharina Wildermuth (Violine), Noemi Zipperling (Violine), Caspar Vinzens (Viola) sowie Lukas Sieber (Violoncello) – beste Bedingungen vor und trat in passender Konzertkleidung auf: Die Damen in bodenlangen burgunderfarbenen Roben mit silbrig glitzerndem Oberteil, die Herren im seriösen schwarzen Anzug.

Und mit welch‘ großartiger Musik füllten sie den Kirchenraum, der für Kammermusik die beste Akustik bietet! Ein Beethoven-Streichquartett aus seiner frühen Zeit und eines aus seinem Spätwerk umrahmten eine Komposition des Österreichers Gerald Resch, die dieser 2019 dem Aris Quartett im Auftrag der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde auf den Leib schrieb. „Es hat Bezüge zu Beethoven“, erläuterte Cellist Lukas Sieber, „es lässt aus kleinen Motiven etwas Großes entstehen.“ Resch arbeitet mit dem Attacca-Prinzip, lässt also einzelne Sätze und Passagen nahtlos aufeinander folgen. So hat der 46-jährige Komponist sein Werk für das Streichquartett „Attacca“ genannt.

Mit sicherem Gespür und Leichtigkeit

Das Aris Quartett spielte mit sicherem Gespür für feine Nuancen, verwaltete kniffelige Rhythmik und anspruchsvolle Grifftechniken mit bewundernswerter Leichtigkeit. Aufgeregte Streitgespräche wechselten sich mit schluchzenden Abwärtsskalen ab und melodischen Parts verlieh das Quartett einen beruhigenden und besänftigenden Charakter. So fesselnd war die zeitgenössische Musik, dass man im Kirchenraum eine Stecknadel fallen hören konnte und kein Rascheln, kein Huster die Spannung störte.

Die Interpretation der beiden Beethoven-Quartette zeigte, wie viel reifer das Spiel des Aris Quartetts in einem Jahr geworden ist: Das frühe Werk in F-Dur, op. 18/1 gingen die Musiker spielerisch-leicht, ja unterhaltsam an – ein Kopfnicken, ein Blick genügte, um sich des gemeinsamen Spiels zu versichern. Dem Spätwerk in Es-Dur op. 127 verliehen sie so viel Gewicht, dass man meinte, Musik eines anderen Komponisten zu hören.

Bravo-Rufe und stehender Applaus

Eine Sternstunde der Musik durfte man bei den Höri Musiktagen erleben, die die Zuhörer mit lauten Bravo-Rufen und mit stehend gespendetem Applaus belohnten. Die beruhigende Zugabe war der Contrapunctus I aus „Die Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach – ebenfalls im perfekten Spiel dargeboten.