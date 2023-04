An der Schiffsanlegestelle im Hafen Öhningen ist am Donnerstagmorgen ein Mann bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der 39-Jährige gegen 8 Uhr ein an einem Seil befestigtes Boot über die Slipanlage ins Wasser gelassen. Zeitgleich sei ein 70-Jähriger mit einem Auto über das Gelände gefahren. Dabei habe er das gespannte Seil übersehen. In der Folge sei der Slipanhänger ruckartig nach oben gezogen und der 39-Jährige mitgerissen worden. Dabei sei der jüngere Mann am Bein verletzt worden. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.