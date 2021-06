von Doris Eichkorn und Ramona Löffler

Das ausgebrannte ehemalige landwirtschaftliche Wohnhaus an der Bundesstraße in Schwackenreute hielt die Feuerwehren aus Mühlingen und Stockach auf Trab. Am Samstagabend stellte der Besitzer eine leichte Rauchentwicklung an dem verbrannten Gebälk fest und nahm Kontakt mit dem Feuerwehrkommandanten auf, wie der SÜDKURIER erfahren hat.

Daraufhin fuhren die Mühlinger Einsatzkräfte erneut an, um die Situation zu klären. Auch das Drehleiter-Fahrzeug der Stockacher Feuerwehr wurde wieder angefordert, um ohne Gefahr an die entsprechenden Stellen heranzukommen.

Ein Feuerwehrmitglied auf der Drehleiter zersägte verbrannte Dachbalken, so dass die Drehleiter noch näher heran kam. Die Feuerwehr setzte dabei auch die Wärmebildkamera ein, um eventuelle Glutnester zu finden.

Zudem kam auch die Drohnengruppe, wobei dies eher zu Übungszwecken gewesen sei. Wärmebildkamera und Drohne spürten warme Stellen auf.

Die Einsatzkräfte entschieden, dort Löschschaum einzusetzen.