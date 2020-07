von Doris Eichkorn

Er will doch nicht mehr: Der zweite Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Mühlingen, dessen Name bisher noch nicht öffentlich war, hat zurückgezogen. Er mache dies aufgrund der derzeit großen Belastung am aktuellen Arbeitsplatz und der voraussichtlich schwierigen Zeit eines Wahlkampfes in Corona-Zeiten. Dies gab Bürgermeister Manfred Jüppner in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekannt. Bisher seien keine weiteren Bewerbungen eingegangen.

Mühlingen Peter Kible ist der erste Bewerber für die Bürgermeisterwahl Das könnte Sie auch interessieren

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Mühlingen läuft noch bis zum Montag, 24. August. Die Wahl findet dann am Sonntag, 20. September, statt.