Wenn Uwe Theis in das Jahr 2024 blickt, blitzen die Augen des Zoznegger Narrenpräsidenten vor Vorfreude. Die Narren arbeiten bereits mit Hochdruck seit vielen Monaten an den Vorbereitungen für das närrische Geburtstagsfest der Zunft anlässlich deren 60-jährigen Bestehens. Gefeiert wird in Form von Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee vom 19. bis 21. Januar 2024. Die Terminwahl passt, denn exakt am 19. Januar 1954 erfolgte die Vereinsgründung. Nur wenige Jahre nach ihrer Vereinsgründung traten die Schneckenbürgler im Jahr 1970 der Narrenvereinigung bei.

„Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Verträge sind unterzeichnet“, so Theis, welcher kürzlich gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten Lutz Bernhardt im Mühlinger Gemeinderates einen kleinen Überblick über drei Tage Narretei in Zoznegg gegeben hat. Auch wenn die Zoznegger Narren bereits festerprobt sind, müssen viele Sicherheitsaspekte gründlich neu betrachtet werden. Deshalb gab es auch eine gemeinsame Ortsbegehung mit Vertretern des Narrenvereins, dem Ordnungsamt der Stadt Stockach, der Polizei und Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano, welcher sich als Schirmherr bereits sehr auf diese drei Tage freue.

Die Zunft Die Idee zur Gründung der Zunft fixierten die Zoznegger bereits im Jahre 1953. Am 18. Februar 1963 wurde in einer Narrenversammlung der Beschluss gefasst, einen Narrenverein ins Leben zu rufen. Ein Originaldokument mit Unterschriften existiert. Am 19. Januar 1964 fand die Gründungsversammlung der „Schneckenbürgler-Narrenzunft-Zoznegg“ statt. Mitglied in der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee wurde die Zunft im Jahr 1970. Zum zehnjährigen Bestehen wurde 1973 ein großes Narrentreffen durchgeführt. 1979 und 1983 fanden jeweils Freundschaftstreffen statt. Zum 30-jährigen Jubiläum 1994 wurde ein großes Narrentreffen mit mehr als 30 Vereinen veranstaltet. 2014 wurde anlässlich des 50-jährigen Bestehens ein großes Narrentreffen gefeiert.

3600 Narren kommen am Festsonntag

„Grundsätzlich bleibt alles wie vor zehn Jahren“, erklärt Theis, der die Festmeile, also das Narrennest, vorstellte. 2014 hatte zum 50-jährigen Bestehen schon ein großes Narrentreffen stattgefunden. Neben der Weiherbachhalle solle es nun wieder ein großes Partyzelt auf dem Parkplatz geben, um die Narren und Besucher alle unterzubringen. So rechne man am Freitag beim Nachtumzug mit rund 30 bis 33 Zünften und 1900 Narren, am Sonntag mit rund 38 Zünften und rund 3600 Narren. Hinzu kommt noch eine Vielzahl an Besuchern.

Bereits am Samstag werde der Jubiläumsbaum gestellt, im Anschluss wolle man gemütlich und friedlich mit vielen befreundeten Zünften und Besuchern in der Halle und dem Partyzelt feiern. Man sei auf jede Unterstützung angewiesen so Theis, welcher an den tollen Zusammenhalt des Dorfes bei den vergangenen Narrentreffen erinnerte.

Bürger können mitwirken

Theis wirbt aktiv um Unterstützung. Sein Motto hierbei lautet: „Jeder kann helfen!“ Dabei sei es gleich, ob mit Arbeitskraft oder einer Kuchenspende, auf die der Verein am Sonntag angewiesen sei. Man wolle wieder in gewohnter Form die Kaffeestube in das nebenliegende Schulgebäude verlegen, um mit Unterstützung der Weiherbachschule den Besuchern eine weitere Möglichkeit zum Verweilen zu bieten.

Auch wünschen sich die Verantwortlichen wieder eine rege Beteiligung bei der Dekoration des Dorfes. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen unter dem Slogan „Jetzt Fahne erwerben und Flagge zeigen“ eine Großbestellaktion für neue Narrenfahnen ins Leben zu rufen. Angeboten werden die Fahnen mit einem Maß von 125 mal 80 Zentimetern zum Preis von 19,99 Euro. Bestellt werden können sie bis zum 20. November im Lebensmittelgeschäft Renner in Zoznegg während der Öffnungszeiten.

Momentan wird die Internetseite www.schneckenbuergler-zoznegg.de überarbeitet. Dort wird es dann Informationen über die Termine geben. Außerdem haben die Narren ihren eigenen Instagram- Account mit dem Namen nvzoznegg.