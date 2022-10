von Doris Eichkorn

Zwei Tage lang feierten die Gäste im vollbesetzten Zelt in Hecheln vergnügt das 40. Erntedankfest nach 42 Jahren. 42 aufgrund einer pandemiebedingten Pause. Eine Vielzahl an jungen Vereinsmitgliedern im Alter von 15 bis 25 Jahren arbeitete in vielen Schichten mit. Auch als Barteam machten sie einen guten Job. „Ich wurde mehrmals darauf angesprochen, wieviele junge Leute mitarbeiten würden“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Heine, der sich freute.

Der Startschuss fiel in diesem Jahr bereits am Freitagabend. Aufgrund des langen Wochenende versuchte man es wie in anderen Orten mit einem Feierabendhock. „So mussten wir bereits einen Tag früher mit der Einrichtung des Zeltes fertig sein. Dies war zwar eine Herausforderung, aber durch viele fleißige Helfer, welche Abend für Abend ins Zelt zum Aufbau kamen, haben wir es gemeinsam geschafft“, so die Schriftführerin Carola Fischer. Sie war gemeinsam mit Erika Sigmund für den Erntedankaltar in der St. Wendelinkapelle verantwortlich.

Der Erntedankaltar in der St. Wendelinkapelle in Hecheln kann in dieser Woche tagsüber noch bestaunt werden. Bild: Doris Eichkorn

Großer Andrang beim Essen im Festzelt

In diesem Jahr hielt der Konstanzer Dekan Mathias Trennert-Hellwig den Erntedankgottesdienst in Hecheln. Die Besucher im Zelt gaben positive Rückmeldungen zum Fest. Die Wartezeiten waren auch am Sonntag im vollbesetzten Zelt zur Mittagszeit dank der guten Organisation und den Essensnachträgern kurz. Bereits um 13 Uhr bildete sich eine Schlange an der mit einer riesigen Auswahl an Kuchen und Torten ausgestatteten Kaffeestube.

Der Auftritt der Einradgruppe im Zelt kam bei den Besuchern sehr gut an. Die Mädchen erhielten, für ihre Darbietungen nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch entsprechend Applaus. Bild: Doris Eichkorn

Der Auftritt der Einradgruppe unter der Leitung von Maria Werner war ein kleiner Höhepunkt am Sonntagnachmittag, welcher ohne musikalische Unterhaltung ganz den Gesprächen im Zelt gehörte. Mit ihren Ein- und Hochrädern boten die sieben Mädchen ein abwechslungsreiches Programm dar und bekam reichlich Beifall gespendet.

Die Einradgruppe Bereits seit 20 Jahren besteht die Einradgruppe Heudorf. Die Alterstruktur ist gemischt. Meist beginnen die Kinder im Alter von circa acht bis neun Jahren. Trainerin ist Maria Werner aus Heudorf, Kontakt unter (0 74 65) 1 85 61. Training ist immer dienstags in der Hochbuchhalle in Heudorf in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. Ein Reinschnuppern ist immer möglich, Einräder für Einsteiger sind vorhanden.

Junge Leute tanzen am späten Abend

Am Abend übernahm dann Reinhold Hospach wie auch beim vorherigen Erntedankfest, als er spontan für einen erkrankten Kollegen als Ersatz gebucht worden war, die Unterhaltung der Besucher im Zelt. Eine große Anzahl an Tanzpaaren füllte bereits zu Beginn die Tanzfläche. Je später der Abend wurde, desto jünger wurden die neu hinzukommenden Paare.

Mühlingen Hier steht nun die Jüppner-Eiche. Was es damit auf sich hat und was der Ehrengast dazu sagt Das könnte Sie auch interessieren

Friedlich, und sehr familiär war die Stimmung an beiden Tagen im Zelt, wie viele Besucher im Gespräch bemerkten. Auch das junge Publikum, welches an beiden Tagen sich zur späteren Stunde im Zelt einfand, habe friedlich gefeiert.