Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Zoznegg: Unbekannte haben laut einer Pressemitteilung am Montag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr das Kennzeichen eines Zweirads in der Hohenfelser Straße gestohlen. Die Diebe hätten das Nummernschild „KN-LG 612“ mitgenommen, so die Polizei. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Kennzeichenschilds nimmt die Polizei in Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.