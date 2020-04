von Doris Eichkorn

Isabell Kirchmann hält das jüngste Findelkind, den gut zwei Tage alten Frischlingskeiler mit dem passenden Namen Findus auf ihrem Arm. Daneben, auf einem großen Anhänger mit vielen Präparaten, ist das Foto eines ausgewachsenen Keilers zu sehen.

Mit diesem Anhänger besucht ihr Vater, Jäger Kurt Kirchmann, im Rahmen des Projekts „Lernort Natur“ Schulen und Kindergärten in der Region und ist dort ein gerne gesehener Gast. Kurt Kirchmann vermittelt Kindern und Erwachsenen seit Jahren lehrreiche Einblicke in die Welt der Tiere. Aktuell ruft er in seiner Funktion als Kreisjägermeister alle dazu auf, sich auch in der Natur an Regeln zu halten: „Bitte bleiben sie auf den Wegen in Wald und Feld.“

Nicht immer sofort mitnehmen

Der Grund: „Wenn sie vom Wege ab spazieren und mit dem Fahrrad durch das Unterholz fahren, dann stehen sie im Wohnzimmer und nicht selten in der Kinderstube der Tiere.“ Die Tiere haben vielfach Nachwuchs. Und die Familie Kirchmann bekommt immer wieder Anrufe, bei denen verzweifelt Menschen gesucht werden, die Tierkinder abholen und aufziehen, weil Finder mutmaßlich alleine gelassene Feldhasen oder ähnliches gefunden haben.

Es gelte dann abzuklären, ob das Tier nicht etwa vielleicht von den Elterntieren, welche in einiger Entfernung warten, wieder abgeholt werde. Nicht immer müsse ein Jungtier sofort mitgenommen werden, erklärt Kurt Kirchmann.

Nicht anfassen

Wichtig sei für die Menschen, die ein Tierkind sehen, dass sie dieses nicht anfassen. Denn damit würden sie ihren Geruch auf das Tier übertragen, und die Eltern würde das Jungtier dann möglicherweise nicht mehr annehmen: Die menschliche Witterung könnte dazu führen, dass die Muttertiere die Jungen verlassen, weil von diesen ein fremder Geruch, welche sie mit dem Menschen und somit einer Gefahr verknüpfen, ausgeht.

Kreisjägermeister Kurt Kirchmann erzählt, er habe gerade vier Frischlinge vermittelt. Vor wenigen Tagen seien außerdem zwei Junghasen wieder ausgewildert worden.